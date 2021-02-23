В результате ДТП с участием пяти автомобилей погибли два человека.

В Киеве к 6,5 годам лишения свободы приговорен виновник смертельного ДТП на проспекте Шухевича.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, судом объявлен обвинительный приговор водителю по факту совершения ДТП, в результате которого погибли два человека (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

Приговором Днепровского районного суда г. Киева виновник смертельного ДТП признан виновным и приговорен к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права управления транспортным средством сроком на 3 года.

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Обвиняемый находится под стражей.

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3 февраля 2018 года обвиняемый, находясь за рулем автомобиля Mercedes-Benz GL в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушая правила дорожного движения, выехал на встречную полосу проспекта Шухевича, чем создал угрозу для других транспортных средств и опасность жизни и здоровью граждан.

В дальнейшем, игнорируя требование полицейских об остановке автомобиля, правонарушитель продолжил движение и спровоцировал столкновение с 4 автомобилями - Dacia Logan, Audi, Toyota и Opel.

В результате столкновения 50-летний водитель автомобиля Dacia Logan и его 35-летняя пассажирка погибли на месте. Еще двух пострадавших, а также виновника ДТП госпитализировали в больницу.

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Автор: Юлия Янкевич