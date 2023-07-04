Двери корпусов заблокировали верующие и монахи Московского патриархата и не пропускают никого.

В Киево-Печерскую Лавру во вторник, 4 июля, снова прибыла комиссия Минкульта. Там на сегодня запланирована опечатка корпусов, которые должны покинуть представители УПЦ МП.

Как сообщает Телеграмм-канал "Реальный Киев", верующие и монахи УПЦ МП не дают комиссии доступа к корпусам.

В свою очередь, издание "Страна" пишет, что верующие Московского патриархата заблокировали доступ комиссии Минкульта до 56 из 69 корпусов.

"На территории монастыря также присутствуют активисты, которые выступают за изгнание монахов УПЦ МП", - сообщает "Страна" и добавляет, что там периодически слышны перепалки. По информации издания, члены комиссии не пытаются "прорваться" в заблокированные корпуса.

Как сообщает "Обозреватель", на месте происшествия находятся правоохранители. К ним обратилась комиссия Минкульта и Национального заповедника с заявлением из-за препятствования в доступе к зданиям Лавры.

"Сейчас комиссией будет написано заявление в правоохранительные органы, после чего те должны будут обеспечить нам доступ к заблокированным корпусам",- передает "Страна" слова одного из членов комиссии Максима Остапенко.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры

Еще в марте 2023 года УПЦ МП должна была освободить все помещения, которыми пользуется в Киево-Печерской лавре, ведь государственный заповедник расторг договор об аренде этой церковью. Однако до сих пор представители Московского патриархата продолжают проводить в Лавре богослужения.

В начале июня свою работу закончила государственная комиссия, проводившая инвентаризацию имущества Лавры, которым последние 30 лет пользовались монахи УПЦ МП.

Сообщалось, что с 4 июля начнет работу новая комиссия, которая должна опечатать некоторые корпуса. Как указано в документе, речь идет о Гостином дворе и кельях.

Напомним, что УПЦ МП много лет безвозмездно занимала помещения Киево-Печерской лавры, на Печерских холмах расположен ее мужской монастырь.

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