Решение было принято в ответ на рост спроса на доставку в пригороде Киева.

Национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" с 12 августа внедряет услугу курьерской доставки для двадцати городов и сел Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

Перечень городов Киевской области, где доступна курьерская доставка "Укрпочты": Буча, Бровары, Борисполь, Белогородка, Святопетровское, Стоянка, Петропавловская Борщаговка, Софиевская Борщаговка, Чайки, Вишневое, Крюковщина, Гостомель, Горенка, Ирпень, Коцюбинское, Хотов, Боярка, Гатное, Чабаны, Новоселки.

Отныне жители этих населенных пунктов смогут воспользоваться удобной доставкой от "Укрпочты" 5 дней в неделю - с понедельника по пятницу.

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Отмечается, что решение было принято в ответ на рост спроса на доставку в пригороде Киева. В "Укрпочте" также отметили, что если заказ осуществлен до 12:00 текущего дня, курьер приедет в тот же день; в случае заказа после 12:00, забор состоится на следующий рабочий день.

Кроме того, "Укрпочта" планирует дальнейшее расширение зоны курьерской доставки: в ближайшее время услуга будет доступна в Белой Церкви и Вышгороде. Услуга курьерской доставки распространяется на все типы грузов, которые возможны для отправки.

"Укрпочта" - последние новости

7 августа руководитель "Укрпочты" Игорь Смелянский анонсировал открытие нового отделения в российской Судже (Курская область). По его словам, о времени и дате открытия отделения он сообщит позже, поскольку надо "немного убрать совок и определенные последствия боевых действий".

27 июля "Укрпочта" выпустила специальную марку с изображением экс-нардепа Ирины Фарион, которую застрелили во Львове. Однако в свободную продажу марка не поступит.

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