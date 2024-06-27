Тираж новой почтовой марки составляет 210 тыс. экземпляров.

В четверг, 27 июня, национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" ввел в обращение новый почтовый выпуск "Налоги. Армия. Победа", посвященный уплате налогов, сообщает пресс-служба "Укрпочты".

"В условиях войны основная часть нашего бюджета направлена на защиту государства. Сейчас зарплата одного военного – это налоги 6-8 украинцев, которые работают. Поэтому безопасность и обороноспособность Украины зависят от каждого из нас", – говорится в сообщении.

Отмечается, что новые марки имеют необычную круглую и квадратную форму. На них изображена монета НБУ номиналом 1 гривня, которая трансформируется в шар. Еще номиналы сцепки образуют международную аббревиатуру UA. Количество сцепок в листе – 3 (6 марок). Тираж составляет 210 тыс. экземпляров. Художник почтового выпуска – Александр Никитюк.

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Приобрести новую марку можно в отделениях, филателистических магазинах и на официальном онлайн-магазине оператора.

Марки от "Укрпочты" – последние новости

В мае, в День вышиванки, почтовый оператор выпустил две новые марки с фрагментами вышивки Харьковщины и АР Крым. Тогда сообщалось, что лист "Крымскотатарская вышивка – код народа. Автономная Республика Крым" и "Украинская вышивка – код нации. Харьковская область" обе имеют тираж марок по 800 000 экземпляров.

В июне, по случаю квалификации сборной Украины по футболу к Евро-2024, "Укрпочта" выпустила новую марку "Украина, вперед!".

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