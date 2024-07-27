В компании отмечают, что марка не является официальной.

Укрпочта выпустила специальную марку с изображением экс-нардепа Ирины Фарион, которую на прошлой неделе застрелили во Львове. Однако в свободную продажу марка не поступит.

О выпуске марки в соцсетях сообщил депутат Львовского городского совета Андриан Гутник.

"Укрпочта на 9 день после убийства Ирины Фарион выпустила марку в честь Великой Украинки!" - написал он в Фейсбуке, опубликовав фото конверта с такой маркой.

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Этот факт удивил и возмутил часть пользователей. Они напомнили, что Ирина Фарион имела неоднозначную репутацию, в частности из-за своих высказываний в адрес защитников Украины.

После этого пресс-служба Укрпочты была вынуждена опубликовать заявление, в котором отметила, что марка с Ириной Фарион не является официальной.

"Сообщаем, что марка, выпущенная в память об Ирине Фарион, не является официальной, а изготовлена по заказу близких в рамках проекта "Собственная марка". Напоминаем, что эта услуга предусматривает печать марок, конвертов и открыток по дизайну заказчика", - пояснили в компании.

Скандальная репутация Ирины Фарион

Как писал УНИАН, бывший нардеп Ирина Фарион имела серию громких скандалов из-за своего радикального отношения к вопросам использования русского языка.

В 2010 году, проводя просветительское занятие в детском саду, Фарион раскритиковала использование русифицированных форм имени у детей: "Маша - форма не наша. Пусть едет туда, где живут Маши. У нас она должна быть Маричкой".

За это ее пытались привлечь к ответственности за дискриминацию детей по языковому и национальному признаку.

Однако самый громкий скандал произошел осенью 2023 года, когда Ирина Фарион жестко раскритиковала русскоязычных бойцов ВСУ за использование русского языка.

"Я не могу назвать их украинцами. Если они не говорят на украинском языке - то пусть себя назовут "русскими". Что им мешает? Почему они такие обалдевшие? Они такие большие патриоты - покажи свой патриотизм, выучи язык Тараса Григорьевича Шевченко [...] Ну шо это за бздура - воевать в украинской армии и говорить на русском языке?" - заявила тогда Фарион.

В результате разразившегося громкого скандала и студенческих протестов ее уволили из "Львовской политехники", где она была профессором кафедры украинского языка.

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