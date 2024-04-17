Рассказываем, что изменится для украинских мужчин за границей вступления в силу закона о мобилизации.

В Украине принят и подписан Владимиром Зеленским новый закон о мобилизации, в котором снизили возраст призыва до 25 лет и ввели дополнительные ограничения для уклонистов. Некоторые нововведения коснутся военнообязанных украинцев, которые живут за рубежом. Мы рассказали, планируется ли мобилизация мужчин за границей и нужно ли им становиться на учёт.

Что запретят мужчинам за границей

Закон о мобилизации мужчин за границей ограничит консульские услуги, если военнообязанный не встанет на учет. Без военно-учетного документа нельзя будет получить украинский или заграничный паспорт, устроиться на работу.

При этом консульские услуги не будут ограничены для мужчин в таких случаях:

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при оформлении удостоверения на возвращение в Украину;

при совершении консульских действий в отношении детей гражданина Украины;

если второй родитель детей имеет иностранное гражданство или является лицом без гражданства;

при совершении действий по заявлениям украинцев, которые задержаны, лишены свободы или находятся за границей.

После подписания закона консульские услуги мужчинам будут предоставлять одновременно с уточнением данных для ТЦК или при наличии военных документов.

Как встать на военный учет за границей

Украинцы, которые находятся за границей, должны обновить свои данные в течение 60 дней с момента принятия закона. То есть на учет им нужно встать до 16 июля. Для этого они должны сообщить ТЦК свои актуальные личные данные - адрес проживания, место работы, номер телефона, адрес электронный почты и т.п.

Вставать на учет нужно всем мужчинам за границей в возрасте от 18 до 60 лет, в том числе студентам и лицам с инвалидностью, при условии пребывания за границей сроком 3 месяца и более.

Воинский учет мужчин за границей возможен через консульство, электронный кабинет военнообязанного (когда он станет доступным), а также через официальный номер телефона или электронную почту, указанные в ТЦК.

Для обновления данных нужно обратиться в дипломатическое учреждение Украины с такими документами:

украинский паспорт;

документ, который подтверждает место жительства за границей;

военный документ (при наличии);

документ об образовании (при наличии).

Персональные данные военнообязанных будут храниться облачных хранилищах за рубежом при поддержке международных партнеров.

После постановки на учет мужчины за рубежом должны будут в течение 7 дней сообщать об изменении места жительства, семейного положения, образования.

Что будет, если не встать на учет за границей

Военнообязанному, который не встал на учет, будут ограничивать консульские услуги, а также может быть выписан штраф в размере от 3400 до 5100 гривен.

В настоящее время в Министерстве юстиции обсуждают возможность введения дополнительных наказаний для украинцев, которые пренебрегают воинским учетом за рубежом.

Будут ли мобилизовать мужчин за границей

О том, будет ли мобилизация украинцев за границей, рассказал народный депутат Фёдор Вениславский. По его словам, актуализация данных нужна для того, чтобы Генштаб знал, сколько военнообязанных мужчин сейчас пребывает за границей:

Человек может проживать за границей, а ему присылают сообщения, повестки по адресам, которые зарегистрированы в ТЦК. Государство тратит время, материальные и человеческие ресурсы, чтобы проинформировать человека, который в принципе не может быть проинформирован, поскольку его нет в этом городе.

При этом Вениславский успокоил проживающих в других странах - никаких дополнительных обязанностей после обновления данных не будет. Постановление на воинский учет не означает, что мужчину депортируют или заставят возвращаться в Украину. По словам нардепа, у Украины нет таких инструментов, чтобы вынудить другие страны отправлять мужчин на родину во время военного положения.

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