Люди возмущены, поскольку заплатили деньги, но не могут получить свой паспорт.

После приостановки консульских услуг для украинских мужчин за рубежом в Варшаве 300 украинцев заблокировали паспортный сервис ГП "Документ" с требованием вернуть им паспорта. О ситуации в Варшаве рассказал специалист по делам легализации пребывания и работы иностранцев в Польше Евгений Семеняка в эфире КИЕВ24.

"Здесь происходит ужас. Вчера, сегодня. Люди приезжают забирать документы. Они получили смс-сообщение, что документ готов. Например, вчера это началось в 10 утра. Люди приехали на 9 часов, на 7 утра, они уже стояли, чтобы забрать документы. И в 9 все было хорошо, а в 10 людям говорят, что мы вам документы не выдадим, делайте, что хотите, до свидания до того, как предоставим новую информацию", - рассказал он.

Семеняка отметил, что люди возмущены, поскольку заплатили деньги, но не могут получить свой паспорт, документы, за которые они заплатили. По его словам, чейчас в паспортном сервисе происходят стычки, даже вызвали полицию.

Видео дня

"Полиция приезжает, разбирается, но все равно помочь не может. Вчера, например, и это видео разошлось в интернете, что работницу ГП "Документ" в Варшаве одна женщина не культурной лексикой "обливала". Но от этих работников мало что зависит, они также были постфактум проинформированы. (...) Очень сложная ситуация, сегодня в Варшаве этот ГП "Документ" - 300 человек написали, что они его блокируют, чтобы туда никто не заходил и не выходил. И они там будут стоять, мужчины, в частности, до тех пор, пока не получат свои паспорта. И там они уже пишут, чтобы несли им лекарства, еду, то есть помогали, поскольку они там планируют стоять до последнего", - сказал специалист по делам легализации пребывания и работы иностранцев в Польше.

Украина приостановила консульские услуги для мужчин за рубежом

Накануне стало известно, что консульские услуги станут недоступными для украинцев призывного возраста с 23 апреля. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной. Он пояснил, что защита прав и интересов граждан Украины за рубежом всегда была и остается приоритетом МИД, в то же время в условиях полномасштабной российской агрессии главным приоритетом является защита Родины от уничтожения.

По словам юриста Евгения Зурнаджи, поручение МИД Украины о прекращении предоставления консульствами услуг мужчинам не имеет законных оснований, так как документ о мобилизации пока не вступил в силу.

Адвокат Олег Леонтьев соглашается, что МИД действует противозаконно. По словам эксперта, инициатива ограничить права военнообязанных до вступления в силу закона приведет к тому, что мужчины прекратят обращаться в консульства и откажутся от гражданства.

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