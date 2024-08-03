В Институте массовой информации считают такие ограничения необоснованными.

Социальная сеть TikTok ограничила видео Института массовой информации в ленте "Для тебя" о журналисте УНИАН Дмитрии Хилюке, который находится в российском плену. Как говорится в сообщении Института массовой информации, такие действия фактически нивелируют продвижение видео о пленном россиянами журналисте в этой сети.

В частности, 26 июля Институт массовой информации опубликовал в своем тиктоке видео о Дмитрии Хилюке. Ролик состоит из фотографий журналиста и титров, которые рассказывают, что Дмитрий в плену сильно похудел и весит не больше 45 килограммов.

При этом, ИМИ ссылался на данные международной организации "Репортеры без границ" (RSF), которой это рассказал освобожденный из российского плена военный Игорь (он находился с Дмитрием в одной камере). Также было отмечено, что руководитель отдела расследований RSF Арно Фронже говорит, что Россия не только продолжает врать о судьбе Дмитрия, но и унизительно обращается с ним.

Видео дня

Как отмечают в ИМИ, в день публикации, когда видео набрало примерно одну тысячу просмотров, TikTok ограничил доступ видео к рекомендациям (ленты "Для тебя"), обуславливая это тем, что видео не соответствует стандартам сообщества. Причины несоответствия: "Неоригинальный контент, контент низкого качества или контент с QR-кодом".

В связи с этим, 29 июля ИМИ подал апелляцию, а 2 августа TikTok сообщил о результатах рассмотрения апелляции: "Мы рассмотрели вашу апелляцию и выяснили, что ваша публикация нарушает наши Правила сообщества. Ее нельзя восстановить".

"Ограничение видео от ленты "Для тебя" означает, что TikTok не будет продвигать это видео и аудитория о нем не узнает, несмотря на интерес людей к такому контенту. Например, в видео о Дмитрии Хилюке 90% трафика - это рекомендации (лента "Для тебя"). После введения ограничений видео просто перестали видеть. Хочется верить, что это ошибка соцсети, но такое ограничение может выглядеть как цензура с ее стороны. Мы считаем, что эти ограничения необоснованны, а украинская аудитория имеет право на доступ к общественно важной информации, в том числе и в тиктоке", - отмечает коммуникационщик ИМИ Александр Рубан.

Похищение Дмитрия Хилюка - что известно

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты похитили Хилюка и его отца в первые дни марта 2022 года во время оккупации Киевской области. Впоследствии отца отпустили, а Дмитрия незаконно вывезли в Россию.

В июне 2024 года журналистка и подруга корреспондента УНИАН Дмитрия Хилюка Наталья Богута во время мероприятия в Парламентской ассамблее Совета Европы рассказала о пытках, которым он подвергается в плену Российской Федерации, где на него, в частности напускают собак. В российском плену Хилюку ломают ребра и отказываются оказывать медицинскую помощь.

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