После предоставления нового статуса Украина могла бы получать более масштабную помощь, отметил эксперт.

В США анонсированный республиканцами законопроект об объявлении Украины страной "НАТО+" – это продолжение "игры" американцев с россиянами.

Республиканцы хотят показать свою активность, рассказал "Апострофу" дипломат Константин Грищенко.

Собеседник отметил, что после получения статуса государства "НАТО+" Украина могли бы получать масштабную помощь, но ее можно предоставлять и без такого новшества.

"...Относительно законопроекта о предоставлении Украине статуса "НАТО+", то для того, чтобы оказывать помощь, нам совершенно необязательно предоставлять любой статус. То есть это продолжение американцами игры с россиянами: "Когда вы задаете вопрос так – мы поставим так", – заявил эксперт.

Читайте такжеНовая помощь Украине от США: западные СМИ узнали, что "светит" КиевуРанее стало известно, что в США республиканцы Сената хотят внести на рассмотрение законопроект, в котором предусматривается объявление Украины страной "НАТО+".

В проекте закона также предусмотрена проверка целесообразности объявления России страной, которая спонсирует терроризм.

Власти России требовали, чтобы НАТО гарантировало, что Украина не станет членом Альянса. Также в РФ хотели, чтобы НАТО отказалось от любой деятельности на украинской территории.

Между представителями НАТО и России состоялась встреча, в ходе которой в Альянсе подтвердили, что продолжат вести политику "открытых дверей".

В НАТО не раз заявляли, что РФ не имеет права мешать вступлению Украины в Альянс.

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