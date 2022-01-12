Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Венди Шерман подчеркнула, что требования Российской Федерации по невступлению Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО) являются невыполнимыми.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шерман заявила на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета НАТО-Россия.
Шерман сказала, что сегодня во время встречи заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко и заместитель министра обороны РФ Александр Фомин подробно озвучили российские предложения по европейской безопасности и будущему НАТО.
В то же время, как подчеркнула заместитель госсекретаря США, сегодня Соединенные Штаты и другие страны-члены НАТО выразили единую позицию в отношении ключевых положений российских предложений, которые, по ее словам, "являются просто невыполнимыми".
"Соединенные Штаты и наши союзники по НАТО вместе дали четко понять: мы не будем хлопать дверью относительно политики НАТО "открытых дверей", которая всегда была центральной для Альянса", - подчеркнула она.
Шерман добавила, что НАТО является оборонительным альянсом, цель которого - защищать свои страны-члены.
"НАТО никогда не расширялось с помощью силы или принуждения, или подрывной деятельности. Это является суверенным выбором стран, чтобы обратиться к НАТО и сказать, что они хотят присоединиться", - заявила Шерман.
Также она сказала, что США и другие страны-члены НАТО сегодня повторили свою общую приверженность дипломатии, как наиболее долговечному пути для построения длительной безопасности.
Читайте такжеРоссия на встрече НАТО-РФ не обещала убрать войска с границы - Госдеп"Мы сказали российской делегации, что мы едины в нашей позиции, что эскалация не создает оптимальных условий для дипломатии... Это как раз та ситуация, с которой мы сейчас сталкиваемся", - сказала Шерман и напомнила, что РФ стянула к границам Украины более 100 тысяч военных, что ничем не было спровоцировано.
Она отметила, что именно Россия вторглась в Украину в 2014 году и продолжает вести войну на востоке Украины.
"И сейчас именно действия России вызвали возобновление кризиса, не только для Украины, но для всей Европы и для нас", - сказала Шерман.
Заместитель госсекретаря США подчеркнула, что если Россия откажется от переговоров, то станет очевидным, что она вообще никогда не была заинтересована в дипломатии.
"Именно поэтому коллективно мы готовимся к любым непредвиденным обстоятельствам. Мы четко заявили и сказали прямо россиянам снова сегодня, что если Россия глубже вторгнется в Украину, будет значительная цена и последствия, выходящие далеко за пределы, с которыми россияне столкнулись в 2014 году", - отметила Шерман.
Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО.
В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.
В Брюсселе сегодня, 12 января, состоялось заседание Совета НАТО-Россия, на котором обсуждались вопросы безопасности в Европе.
После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение вокруг Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали Россию вывести войска из Украины, в частности, из Крыма.