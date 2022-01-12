Заместитель госсекретаря Венди Шерман подчеркнула, что политика НАТО "открытых дверей" всегда была центральной для Альянса.

Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Венди Шерман подчеркнула, что требования Российской Федерации по невступлению Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО) являются невыполнимыми.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шерман заявила на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета НАТО-Россия.

Шерман сказала, что сегодня во время встречи заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко и заместитель министра обороны РФ Александр Фомин подробно озвучили российские предложения по европейской безопасности и будущему НАТО.

В то же время, как подчеркнула заместитель госсекретаря США, сегодня Соединенные Штаты и другие страны-члены НАТО выразили единую позицию в отношении ключевых положений российских предложений, которые, по ее словам, "являются просто невыполнимыми".

"Соединенные Штаты и наши союзники по НАТО вместе дали четко понять: мы не будем хлопать дверью относительно политики НАТО "открытых дверей", которая всегда была центральной для Альянса", - подчеркнула она.

Шерман добавила, что НАТО является оборонительным альянсом, цель которого - защищать свои страны-члены.

"НАТО никогда не расширялось с помощью силы или принуждения, или подрывной деятельности. Это является суверенным выбором стран, чтобы обратиться к НАТО и сказать, что они хотят присоединиться", - заявила Шерман.

Также она сказала, что США и другие страны-члены НАТО сегодня повторили свою общую приверженность дипломатии, как наиболее долговечному пути для построения длительной безопасности.

Читайте такжеРоссия на встрече НАТО-РФ не обещала убрать войска с границы - Госдеп"Мы сказали российской делегации, что мы едины в нашей позиции, что эскалация не создает оптимальных условий для дипломатии... Это как раз та ситуация, с которой мы сейчас сталкиваемся", - сказала Шерман и напомнила, что РФ стянула к границам Украины более 100 тысяч военных, что ничем не было спровоцировано.

Она отметила, что именно Россия вторглась в Украину в 2014 году и продолжает вести войну на востоке Украины.

"И сейчас именно действия России вызвали возобновление кризиса, не только для Украины, но для всей Европы и для нас", - сказала Шерман.

Заместитель госсекретаря США подчеркнула, что если Россия откажется от переговоров, то станет очевидным, что она вообще никогда не была заинтересована в дипломатии.

"Именно поэтому коллективно мы готовимся к любым непредвиденным обстоятельствам. Мы четко заявили и сказали прямо россиянам снова сегодня, что если Россия глубже вторгнется в Украину, будет значительная цена и последствия, выходящие далеко за пределы, с которыми россияне столкнулись в 2014 году", - отметила Шерман.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО.

В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В Брюсселе сегодня, 12 января, состоялось заседание Совета НАТО-Россия, на котором обсуждались вопросы безопасности в Европе.

После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение вокруг Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали Россию вывести войска из Украины, в частности, из Крыма.

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