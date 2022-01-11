Американцы хотят заинтересовать россиян "ракетными" уступками, отметил эксперт.

Ключевая тема, которой США пытаются "соблазнить" Российскую Федерацию, – это контроль над вооружением, прежде всего речь идет о ядерном оружии.

Американцы, возможно, также пытаются заинтересовать россиян уступками, которые касаются вопросов размещения ракет малой и средней дальности, рассказал дипломат, эксперт по вопросам внешней политики и безопасности Александр Хара в эфире "Апостроф TV".

По словам собеседника, американская и российская стороны могут договариваться максимум об установлении коммуникации, контроле рисков и углублении доверия.

"...Самая главная тема, которой американцы пытаются соблазнить россиян, – это вопрос контроля над вооружением, прежде всего ядерным... И, возможно, какие-то уступки в вопросах ракет малой и средней дальности", – сказал Хара.

Читайте такжеРоссийский экономист раскрыл позицию Путина насчет новой мировой войныПо его мнению, "ракетный" аргумент очень странный, поскольку Штаты не собирались размещать боеприпасы малой и средней дальности в Европе, а тем более – в Украине.

"Но они подают это как то, о чем можно договориться на бумаге и заверить россиян, что их опасения относительно размещения ракет в Украине просто безосновательны. В этом нет смысла, американцы не собираются этого делать, но готовы подписать документ, что они не будут размещать такие средства на территории Европы", – пояснил дипломат.

Напомним, российское руководство беспокоило то, что в Европе с подачи партнеров по НАТО якобы скоро могут появиться системы вооружения, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

РФ требовала от НАТО и Штатов прогресса в политико-дипломатическом решении проблемы, связанной с обеспечением гарантий безопасности. Российская сторона пригрозила "военным ответом" в случае отсутствия прогресса в этом вопросе.

Министерство иностранных дел России 17 декабря обнародовало проект договора между российской и американской сторонами о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО.

Власти РФ, в частности, предлагают Альянсу отказаться от принятия Украины в свои ряды, а также "от любой военной деятельности" на украинской территории.

Американские и российские дипломаты провели переговоры в швейцарской Женеве. В столице Бельгии Брюсселе 12 января состоится заседание Совета НАТО – Россия.

В НАТО уже не раз заявляли, что Россия не имеет права вето на вступление Украины в Альянс.

Справка УНИАН. ДРСМД был подписан еще США и СССР, документ начал действовать 1 июня 1988 года. Договор перестал работать 2 августа 2019 года.

США вышли из договора, поскольку власти РФ его нарушили – разместили в Европе новые ракетные системы "Новатор 9М729".

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