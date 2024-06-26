Также там прокомментировали вопрос мобилизации женщин.

Демобилизация военных, которые воюют с самого начала полномасштабного российского вторжения в Украину, зависит от эффективности мобилизационных процедур.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. "Один из посылов закона о мобилизации - это четкое понимание числа резерва, его достаточной подготовки и сможем ли заменить тех или иных специалистов. От этого зависит и демобилизация", - пояснил ситуацию Подоляк.

При этом он призвал дождаться итогов Генштаба, анонсировав, что некоторые оптимистичные заявления уже есть.

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Также Подоляк прокомментировал вопрос мобилизации женщин. Он отметил, что права у всех равны, поэтому при желании женщинам достаточно будет подписать контракт. "Многие крутые девушки и женщины выбирают для себя контракт, понимая цену, которую платит Украина. Они гораздо более осознанные, чем определенная часть мужских социальных групп в Украине", - прокомментировал он.

Мобилизация в Украине

18 мая вступил в силу закон о мобилизации, согласно которому военнообязанные граждане должны обновить учетные данные в течение 60 дней. Сделать это можно, в частности, через приложение "Резерв+". 18 июня в приложении стал доступным электронный военно-учетный документ, который имеет такую же юридическую силу, как бумажный.

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