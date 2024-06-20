В Верховной Раде накануне анонсировали возможность рассмотрения соответствующего законопроекта.

На данный момент при любых показателях набора в армию демобилизация украинских военнослужащих пока невозможна. Такое мнение высказал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр), майор Максим Жорин

"Мое личное мнение - нет пока ни одного решения по вопросу демобилизации. Реального решения, а не поп***еть. Даже если есть хорошие показатели по набору в армию", - отметил боец.

По его мнению, в первую очередь необходимо говорить о решении проблемных вопросов с нехваткой личного состава, которые есть.

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"Затем об адекватной ротации и возможности отдыха и восстановления для бригад, выходящих из наиболее активных участков фронта. Потому что пока "отдых" выглядит просто как переброска на более спокойные участки", - добавил Жорин.

Он призвал не обманывать людей и не создавать пустые надежды для военных и для их семей.

"Лучше говорить правду - при любых показателях набора демобилизация пока невозможна".

Демобилизация в Украине - что сообщалось ранее

Напомним, накануне нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз заявила, что если в течение следующих 3-4 месяцев будет такая же положительная динамика мобилизации, тогда в октябре будет возможно рассмотрение проекта закона о демобилизации.

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