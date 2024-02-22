Документ зарегистрирован на сайте парламента.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о демобилизации срочников. Документ под №11035 "О внесении изменений в главу ХІІ "Заключительные положения "Закона Украины" О воинской обязанности и военной службе" относительно сроков срочной военной службы" уже зарегистрировано на сайте парламента.

В пояснительной записке указано, что разработка законопроекта обусловлена необходимостью обеспечения увольнения в запас военслужащих, выслуживших установленные сроки военной срочной службы.

Проектом закона предлагается нормировать во время действия в Украине военного положения возможность увольнения в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы, что позволит освободить в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы в 2024 году.

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В законопроекте главу ХІІ "Заключительные положения "Закона Украины" О воинской обязанности и военной службе" предлагается дополнить.

"Установить, что во время проведения мобилизации, объявленной Указом Президента Украины от 24 февраля 2022 года № 65/2022 "Об общей мобилизации", утвержденным Законом Украины от 3 марта 2022 года № 2105-ІХ (со следующими изменениями), и действия военного положения, введенного Указом Президента Украины от 24 февраля 2022 года № 64/2022 "О введении военного положения в Украине", утвержденным Законом Украины от 24 февраля 2022 года № 2102-ІХ (со следующими изменениями), военнослужащие срочной военной службы, срок военной службы которых, установленный частью первой статьи 23 настоящего закона, закончился во время действия военного положения и военную службу которых продлили сверх установленных сроков в соответствии с частью девятой статьи 23 настоящего закона, как исключение из положений части девятой статьи 23 этого закона увольняются с военной службы в запас в сроки, определенные указом президента Украины", – говорится в тексте проекта закона.

Вопросы демобилизации

Как сообщал УНИАН, ранее петиция на сайте президента Украины с требованием разрешить демобилизацию в Украине через 18 месяцев с момента мобилизации собрала более 25 тысяч подписей. Автор петиции, нардеп Алексей Гончаренко отмечал, что некоторые украинские военные уже больше года находятся на фронте и не понимают, сколько им еще придется там быть, поэтому существует настоятельная необходимость урегулировать сроки.

В ноябре 2023 года секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские военнослужащие-срочники, у которых завершился срок службы, будут демобилизованы. По его словам, вопрос обсуждался на Ставке Верховного Главнокомандующего и принято соответствующее решение.

6 февраля всеобщая мобилизация в Украине и действие военного положения были продлены решением Верховной Рады до 13 мая 2024 года.

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