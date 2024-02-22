Иностранцы могут служить по контракту как на рядовых должностях, так и на должностях сержантского и старшинского состава.

Иностранцам и лицам без гражданства разрешили служить в рядах Национальной гвардии Украины. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

В опубликованном на сайте президента документе отмечается, что иностранцы, которые на законных основаниях находятся на территории Украины, ранее не судимы и соответствуют требованиям прохождения военной службы, определенным Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе", могут быть приняты в добровольном порядке (по контракту) на военную службу в Национальную гвардию Украины.

Они могут служить в армии по контракту как на рядовых должностях, так и на должностях сержантского и старшинского состава.

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Служба иностранцев в Нацгвардии: что известно о процедуре

Согласно тексту положения, иностранцы, изъявившие желание проходить военную службу по контракту, обращаются в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту их проживания или непосредственно в военную часть Национальной гвардии Украины, в которой имеют желание проходить военную службу по контракту. После – подают заявление с просьбой о принятии их на военную службу по контракту.

Далее проводится проверка сведений о законности пересечения иностранцами государственной границы при въезде в Украину, законности пребывания их на территории Украины, наличии паспортного документа иностранца или документа, удостоверяющего личность и подтверждающего ее специальный статус, сведений об отсутствии судимости, достоверности других сведений, предоставленных ими.

Кроме того, иностранцы, которые принимаются на военную службу, проходят обязательный медицинский осмотр военно-врачебной комиссией в учреждении здравоохранения Министерства внутренних дел Украины, профессионально-психологический отбор и сдают определенные Министерством внутренних дел Украины нормативы по физической подготовке. Те лица, которые впервые принимаются на военную службу, берут официальное обязательство неукоснительно соблюдать Конституцию, законы Украины и добросовестно выполнять обязанности военной службы.

Военная служба заканчивается в случае увольнения военнослужащего с военной службы, его гибели (смерти), признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим.

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