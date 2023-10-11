Установлены личности двух погибших женщин, которые считались без вести пропавшими.

Количество погибших в результате ракетного удара по кафе в селе Гроза в Харьковской области увеличилась до 55 человек. Такие данные по состоянию на сегодняшнее утро обнародовал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, сообщает Суспильне.

"За сутки еще две женщины были установлены среди погибших, до этого они считались пропавшими без вести. Продолжается идентификация тел погибших. Уже идентифицировано 55 тел, считаются без вести пропавшими три человека, детей среди них нет", - рассказал Чубенко.

По его словам, исходя из заявлений родственников о пропавших людях, количество погибших может еще увеличиться до 58.

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Чубенко добавил, что криминалисты и судебно-медицинские эксперты проводят очень кропотливую работу по идентификации погибших. К примеру, тело одного из мужчин, находившегося в эпицентре взрыва, было разорвано по меньшей мере на 19 частей.

Ракетный удар по селу Гроза - подробности

5 октября россияне ударили по кафе в селе Гроза Харьковской области ракетой "Искандер-М", когда там поминали военнослужащего, которого перезахоронили в родном селе. Сразу было известно о гибели по меньшей мере 51 человека. Со временем их количество возросло до 53.

Правоохранители установили двух предателей, скорректировавших российский ракетный удар по кафе. Ими оказались двое родных братьев, которые ранее проживали в этом селе и перешли на сторону захватчиков. После деоккупации региона переехали в РФ и продолжили работать на врага. В частности, они "втемную" выспрашивали у местных информацию о запланированном перезахоронении погибшего воина в Грозе, понимая, что в результате вражеской атаки обязательно погибнут их знакомые, в том числе и те, кто предоставлял им данные.

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