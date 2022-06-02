Грымчака разоблачили на многомиллионной взятке.

Бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака приговорили к 10 годам лишения свободы по обвинению во взяточничестве.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Бывший заместитель министра, которого СБУ разоблачила на многомиллионной взятке, проведет 10 лет за решеткой... Он признан виновным в вымогательстве и получении многомиллионной взятки", - говорится в сообщении СБУ.

Решением суда злоумышленник признан виновным по следующим статьям Уголовного кодекса: ч. 4 ст. 190 ("мошенничество"); ч. 4, 5 ст. 369 ("подстрекательство к законченному покушению на предоставление неправомерной выгоды служебным лицам, занимающих ответственное и особо ответственное положение").

Приговор суда вступил в силу.

Собеседник Украинской правды в САП подтвердил, что речь идет о Грымчаке.

Дело Грымчака

Экс-чиновника и его помощника сотрудники СБУ задержали в августе 2019 года при получении части средств на сумму $480 тыс.

Было задокументировано, что чиновник требовал $1,1 млн от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

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