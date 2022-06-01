Досудебное расследование продолжается и осуществляется следователями Государственного бюро расследований.

Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича в уголовном производстве по обстоятельствам совершения им организации незаконной переправки людей через государственную границу Украины и подстрекательство к совершению дезертирства (ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 408 Уголовного кодекса).

Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины.

По данным следствия, 23 февраля 2014 г. бывший президент Украины, действуя совместно с начальником своей службы безопасности и представителями Российской Федерации, за помощью трех вертолетов вооруженных сил РФ, вылетев из села Урзуф Донецкой области и воздушным путем незаконно пересек и переправил не менее 20 лиц через государственную границу Украины в город Анапа Краснодарского края Российской Федерации.

В этот же день бывший президент, находясь на территории воинской части Черноморского флота Российской Федерации в районе Казачьей бухты в Севастополе, подстрекал военнослужащих Управления государственной охраны Украины, которые непосредственно выполняли задачи по обеспечению его личной охраны, до совершения дезертирства.

В Офисе генпрокурора отмечают, что также судом предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего заместителя начальника Управления государственной охраны Украины – начальника Службы безопасности президента Украины, которому инкриминировали организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и дезертирство (ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 408 Уголовного кодекса).

Досудебное расследование продолжается и осуществляется следователями Государственного бюро расследований.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году свидетель по делу о госизмене Януковича в суде рассказал о том, как бывший президент Украины тайно покинул свою резиденцию и уехал в Россию в 2014 году.

Так, по словам Олеся Шарана, Януковича все время сопровождала его охрана. Он сказал, что, в частности, во время остановки в Крыму на территории воинской части Янукович собрал работников УГО, которые его сопровождали, и спросил, кто хочет ехать вместе с ним. По словам Шарана, те, кто согласился, написали заявления об увольнении из УГО.

В свою очередь Янукович написал заявление об отказе от государственной охраны. Затем экс-президент с теми, кто согласился ехать с ним, уехал в неизвестном направлении.

Экс-президент Украины Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса.

19 мая 2022 года Офис генпрокурора сообщил, что Печерским районным судом г. Киева Януковичу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей .

1 февраля 2022 года суд разрешил заочное следствие и взятие под стражу главного охранника экс-президента Украины - бывшего заместителя начальника Управления государственной охраны Украины – начальника Службы безопасности президента Украины.

Речь идет о Константине Кобзаре, который в ночь на 22 февраля 2014 года бежал вместе с Януковичем в Россию.

Как известно, 23 мая суд предоставил разрешение на арест экс-президента Януковича по делу о подписании Харьковских соглашений.

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