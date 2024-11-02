"Педагогов" будут учить ассимилировать украинских детей.

Российские оккупанты запустили пилотный проект по подготовке учителей-"наставников" на временно оккупированных территориях (ВОТ) Херсонщины. Для этого педагогов-коллаборационистов из местных школ группами отправляют в Москву на длительные курсы, сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что соответствующую специальность уже получили учителя-коллаборационисты из Чаплинской средней школы №1.

По данным ЦНС, среди ключевых навыков для учителей-"наставников" является способность выявлять "неблагонадежных" школьников - то есть тех, кто имеет проукраинские взгляды, а также прогрессивная работа в направлении ассимиляции украинских детей.

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"Практика проведения семинаров в школах на ВОТ Украины по выявлению детей, которые "потенциально поддерживают Украину", не нова. В течение лета местные учителя проходили обязательные тренинги с этой целью", - говорится в сообщении.

Украинцы-коллаборационисты: последние новости

Часть украинцев продолжают ходить в церковь, которая ассоциируется с РПЦ, при этом есть коллаборационисты и люди, которые сдают украинские позиции, и те, которые считают, что можно договориться с Россией, "что есть хорошие русские". Об этом сказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

При этом, по его словам, двуязычие в Украине "влечет за собой шизофрению".

Ранее УНИАН сообщал, что коллаборационисты массово едут в Европу и Америку, маскируясь под украинских беженцев. Среди этих людей, в частности, может быть агентура российских спецслужб.

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