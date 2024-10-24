По словам Тараса Креминя, если не преодолеть "режим двуязычия", Украина будет иметь необратимые последствия.

Двуязычие влечет за собой такой феномен в социолингвистике как языковая шизофрения. Об этом в интервью Украинской правде сказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

По его словам, если не преодолеть "режим двуязычия", Украина будет иметь необратимые последствия. Так, современное двуязычие - это, в частности, и результат феномена социолингвистического характера, известный как диглоссия.

"Диглоссия в нынешнем языковом пространстве означает русско-украинское двуязычие, где в приоритет ставится русский - в домашнем общении, социальных сетях и в попытках защитить себя как носителя и говорящего на русском языке в отдельных сферах общественной жизни", - утверждает Креминь.

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Он сравнивает эту ситуацией с той, что была в ХХ веке, когда украинский язык ассоциировался с языком села, невысокой культуры, а русский считался языком "империи, власти, культуры".

"В то же время это двуязычие влечет за собой такой феномен в социолингвистике как языковая шизофрения, когда одновременное применение нескольких языков с неопределенным приоритетом украинского как государственного влечет за собой шизофрению и в поведении, и в отношении к национальным интересам", - отметил языковой омбудсмен.

По его мнению, именно поэтому часть граждан продолжает ходить в церковь, которая ассоциируется с РПЦ, есть коллаборационисты и люди, которые сдают украинские позиции, люди, которые считают, что можно договориться с Россией, что есть хорошие русские. Как сказал Креминь, это опасно, вредно и угрожает национальным интересам:

"С двуязычием надо бороться - в частности, ... усилением присутствия украинского языка".

Языковой вопрос в Украине - последние новости

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь рассказал, есть ли на фронте проблемы из-за "родного языка". По его словам, оснований для утверждений о нарушении языкового закона в ВСУ нет.

Как сказал языковой омбудсмен, за весь 2023 год не было ни одной жалобы о нарушении языкового закона украинскими военнослужащими, было лишь одно сообщение из военкомата об использовании "не государственного языка", но эта проблема быстро забылась.

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