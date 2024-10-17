Таким образом, Кремль хочет избежать мобилизации в России.

Офицеры из Северной Кореи уже тренируют солдат российской захватнической армии на оккупированной территории Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции после участия в заседании Европейского совета.

"У нас есть информация от нашей разведки, что, действительно, это большая проблема. Во-первых, офицеры из Северной Кореи уже находятся на временно оккупированных территориях Украины и они тренируют российских солдат. Не знаю, какое количество офицеров. Но, есть данные разведки, что Россия рассчитывает на такое усиление, поскольку Россия не успевает с мобилизацией, много теряет на поле боя", - сказал Зеленский.

Он добавил, что российский диктатор Владимир Путин знает, что в российском обществе настроения против мобилизации.

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"Именно поэтому он ищет внешней поддержки. И я знаю, что есть такое намерение подготовить 10 тысяч солдат из разных родов войск, наземных, сухопутных сил. То есть, целую бригаду. Он хочет не только пехоту привлекать, а также специалистов разных родов войск... И мы знаем, что сейчас Северная Корея готовит контингент, чтобы отправить и чтобы они воевали против Украины", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что уже говорил об этом с рядом различных лидеров, в том числе США.

"Это уже фактически официально факт подтверждения того, что вторая страна втягивается в войну и рядом с Россией будет воевать против Украины", - сказал Зеленский.

Северная Корея включилась в войну

Ранее издание The New York Times объяснила растущую вовлеченность КНДР в поддержку войны России против Украины тем, что Северная Корея таким образом хочет приобрести военный опыт, потому что не воевала с 1950-х годов. Также она систематически ищет возможности помогать другим дружественным Пхеньяну странам.

14 октября Зеленский сообщил, что Северная Корея фактически включилась в российскую войну против Украины. Правда деталей он не привел.

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