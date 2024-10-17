Корейцы уже тренируют россиян, говорит Зеленский / коллаж УНИАН, фото wikimedia.org, кадр из видео

Офицеры из Северной Кореи уже тренируют солдат российской захватнической армии на оккупированной территории Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции после участия в заседании Европейского совета.

"У нас есть информация от нашей разведки, что, действительно, это большая проблема. Во-первых, офицеры из Северной Кореи уже находятся на временно оккупированных территориях Украины и они тренируют российских солдат. Не знаю, какое количество офицеров. Но, есть данные разведки, что Россия рассчитывает на такое усиление, поскольку Россия не успевает с мобилизацией, много теряет на поле боя", - сказал Зеленский.

Он добавил, что российский диктатор Владимир Путин знает, что в российском обществе настроения против мобилизации.

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"Именно поэтому он ищет внешней поддержки. И я знаю, что есть такое намерение подготовить 10 тысяч солдат из разных родов войск, наземных, сухопутных сил. То есть, целую бригаду. Он хочет не только пехоту привлекать, а также специалистов разных родов войск... И мы знаем, что сейчас Северная Корея готовит контингент, чтобы отправить и чтобы они воевали против Украины", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что уже говорил об этом с рядом различных лидеров, в том числе США.

"Это уже фактически официально факт подтверждения того, что вторая страна втягивается в войну и рядом с Россией будет воевать против Украины", - сказал Зеленский.

Северная Корея включилась в войну

Ранее издание The New York Times объяснила растущую вовлеченность КНДР в поддержку войны России против Украины тем, что Северная Корея таким образом хочет приобрести военный опыт, потому что не воевала с 1950-х годов. Также она систематически ищет возможности помогать другим дружественным Пхеньяну странам.

14 октября Зеленский сообщил, что Северная Корея фактически включилась в российскую войну против Украины. Правда деталей он не привел.

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