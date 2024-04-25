Также наблюдается повышенный спрос на получение ID-карт подростками.

В Киеве за последний месяц спрос на оформление загранпаспортов увеличился на 15%. Об этом директор Департамента ЦПАУ КГГА Наталья Шамрай заявила в эфире телеканала "Киев24.NEWS".

"Относительно очередей в ЦПАУ Киева по загранпаспортам, в принципе, не могу сказать, что ажиотаж, но спрос на загранпаспорта и паспорта граждан Украины в форме ID-карточек у нас наблюдается уже где-то месяц. Но говорить, что очень большая нагрузка, нельзя. Где-то утром у нас в очередях 10-15 человек и до конца дня мы принимаем всех, кто обратился в Центры предоставления административных услуг", – сказала Шамрай.

Также она объяснила, с чем связан спрос.

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"Сейчас, как раз, тот период, когда тем детям, которым исполнилось 14 лет, надо получить ID-карту, потому что необходимо будет сдавать ВНО. На загранпаспорта увеличился спрос где-то на 15%", – отметила Шамрай.

Оформление документов

Как сообщал УНИАН, украинцам посоветовали проверить свои загранпаспорта после того, как часть выданных в Украине документов признали недействительными из-за ошибки в транслитерации. В феврале 2023 года в системе оформления биометрических паспортных документов произошло обновление программного обеспечения. Соответственно в случае разной транслитерации в паспорте для выезда за границу и ID-карте действительным признается последний оформленный документ.

Кабинет министров принял решение, согласно которому военнообязанные мужчины 18-60 лет смогут получить загранпаспорта и паспорта гражданина Украины только на территории нашего государства.

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