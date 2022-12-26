По его словам, это было очень давно.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов подтвердил, что внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович служил в разведке.

Об этом говорилось в его интервью LIGA.net. Как известно, некоторые люди сомневаются, что Арестович, который выступает сейчас как политический эксперт, ранее служил в ГУР.

Сам мужчина неоднократно упоминал о службе в разведке, однако не раскрывал подробностей. По словам Буданова, это было давно.

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"Когда-то, насколько я помню, проходил здесь службу. Это было давно, надо поднять данные. Насколько помню - да", - сказал глава военной разведки.

Алексей Арестович: последние заявления о войне

Несколько раньше Арестович оценил угрозу вторжения со стороны Беларуси. По мнению эксперта, она теоретически есть, но до ее реализации дело может и не дойти.

Арестович также спрогнозировал новый ракетный удар по Украине. По его словам, Россия думает над тем, чтобы нанести новый массированный ракетный удар, запустив 150 ракет.

Кроме того, Арестович рассказал, как украинские военные пытались ликвидировать главу российского Генштаба Герасимова когда он был в Изюме Харьковской области.

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