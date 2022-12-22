Советник ОПУ рассказал о гибели друга.

Советник ОПУ Алексей Арестович поделился печальной новостью - на войне погиб его друг Александр Снегуровский. Мужчина защищал Украину на Бахмутском направлении.

На своей странице в Facebook Арестович рассказал, что Снегуровский был актером "Черного квадрата", работал шеф-поваром. Мужчина давно жил в Калифорнии, переехав туда к семье, но после начала полномасштабного российского вторжения, закупив на все накопленные деньги военное снаряжение, приехал в Украину волонтёром, а потом очень быстро стал солдатом.

"Настойчиво учился, десятки раз выходил за линию, был одним из лучших разведчиков. Отказался уходить с крайне опасной позиции (хотя имел возможность) и погиб на ней в тяжёлом бою. Остались жена и маленький сын", - поделился горем советник ОПУ.

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Напомним, 19 декабря на войне погиб заслуженный артист Украины, хореограф Сергей Шкварченко. Он попал под минометный обстрел.

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