Советник ОПУ рассказал, сколько крылатых ракет осталось у РФ.

Россия думает над тем, чтобы совершить новый массированный ракетный удар, запустив по Украине 150 ракет.

Такое заявление сделал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в беседе с российским юристом Марком Фейгиным, объяснив, почему РФ вряд ли решится на такую атаку.

"Допустим, они запустят 150 ракет, 140-120 - мы сбили, 30 - долетело. В принципе, был бы большой ущерб… Россияне думают и планируют конкретный ракетный удар всем имеющимся, он будет чуть более эффективным чем обычно, но не достигнет целей, зато запас ракет у РФ снизится сразу на треть. Смутная перспектива. Стрелять они, конечно, будут, но медленно. Если иранские ракеты (Fateh-110 и Zolfaghar) подъедут, да, будет горюшко… Ну, какое горюшко… и с ними мы справимся, и с их последствиями, но они будут более тяжелыми".

По словам Арестовича, на момент прошлого удара у России оставалось 460-500 крылатых ракет всех типов:

"Количество ракет снижается, доля авиационных уменьшается. Позапрошлый залп - 70, предыдущий - 38, сейчас анонсируют 34… Более точных Х-101/Х-555 все меньше, добавляются Х-22, которые "косые"… Ракет С-300 у них еще очень много - 8 тысяч. Этими они будут пулять столько, сколько надо. Другое дело, что они не достают ими до центра Украины".

При этом советник ОПУ призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги в ближайшие дни:

"Они готовятся к новым ударам, мы с нетерпением ждем. Все официальные и неофициальные предупреждения переданы, не игнорируйте в ближайшее время воздушную тревогу. Мы ждем удар еще баллистическими ракетами типа "Искандер". С ними у них совсем плохо, они начинают распечатывать запасы НЗ, штук 40 осталось. Тем не менее часть они хотят применить… вот "Калибры", вот наземные, дальнего воздушного базирования. Ракет 70 полетит, как обычно. А дальше - дело нашего ПВО и дело каждого отдельного гражданина не игнорировать сигналы тревоги, и дело энергетиков поработать над сбережением системы".

Новый ракетный удар - РФ увеличила число носителей "Калибров" в морях

По данным Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, Россия увеличила количество носителей крылатых ракет "Калибр" в Черном и Средиземном морях до девяти штук.

Общий залп теперь составляет 100 ракет.

Отмечается, что в Черном море находятся четыре носителя "Калибров", и общий залп составляет 24 ракеты. В ВМС добавили, что в Средиземном пребывают пять носителей этих ракет, а общий залп - 76 штук.