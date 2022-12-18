Когда Герасимов приезжал в Изюм, украинские военные "накрыли" штаб, в котором он был.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, как украинские военные пытались ликвидировать главу российского Генштаба Герасимова, когда он был в Изюме Харьковской области.

"Давай открою страшную тайну. Герасимов был в Изюме, и мы били по Герасимову. Было такое", - заявил он в беседе с российским юристом Марком Фейгиным.

По его словам, произошло этого во второй половине апреля или в мае.

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"Мы "накрыли" штаб, в котором он был, разнесли его к чертовой матери весь, в ноль. Там погибло и без Герасимова достаточное количество старших офицеров, охраны и так далее. Но он успел отъехать чуть раньше. Не успели", - добавил Арестович.

Валерий Герасимов - попытка ВСУ ликвидировать российского генерала

Напомним, на днях The New York Times писал, что Герасимов приезжал к оккупантам на Донбасс, и США пытались отговорить Украину от его ликвидации.

Сообщалось, что Штаты узнали о визите Герасимова, но скрыли информацию от украинцев. США опасались, что убийство генерала может привести к резкой эскалации конфликта.

Несмотря на это, ВСУ все равно узнали о планах Герасимова. Тогда высокопоставленные американские чиновники попросили украинцев отменить атаку.

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