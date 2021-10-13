Волонтеры уже 47 раз отправляют гостинцы на фронт.

Волонтеры из города Заставна передали военным продукты и домашние вкусности. Подарки прибудут в День защитников и защитниц Украины – 14 октября.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Волонтерам удалось собрать 200 килограммов домашних копченостей. Так, для военных сразу из коптильни достали десятки килограммов подчеревка. Копчености из Заставны бойцы заказывают постоянно.

Кроме того, для военных упаковали в коробки консервацию на любой вкус. Также пакуют тушенку, сало, фасоль со свининой – все это домашнее.

Читайте такжеВолонтер Диана Макарова: Мы видим, как Украина выбрала для себя новое "23 февраля". С какого-то черта работает логика, что это - праздник для мужчинПомимо этого, наготовили тысячи голубцов, их накрутили за вечер.

Волонтеры уже 47 раз собирают гостинцы для военных. Поставки временно прекращали из-за карантина, но ко Дню защитников и защитниц Украины традицию решили возобновить, чтобы военные отпраздновали как дома.

Вместе с домашними вкусностями передают открытки с поздравлениями для военных от школьников.

Как уже сообщал УНИАН, 7 октября Кива поздравил Путина с днем рождения, назвав его "великим лидером дружественного к Украине народа" и заявив, что он "вернул своей стране былое величие и уважение во всем мире". Позже в разговоре с журналисткой он пытался оправдаться.

Выходка Кивы чрезвычайно возмутила военнослужащих ВСУ, ежедневно рискующих жизнями на Донбассе. Указав Киве на то, что он "перешел границу", они назвали его "наркоманским животным" и попросили военных на мирной территории Украины, при встрече плюнуть политику в лицо.

Автор: Анастасия Горбачева