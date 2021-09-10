В октябре граждане нашей страны получат 11 выходных дней

Второй месяц осени ознаменуется важным событием - украинцы отметят День защитника Украины. УНИАН рассказывает, на какую дату выпадает праздник, станет ли он причиной дополнительных выходных и предлагает подробный календарь выходных и праздников на октябрь 2021.

Ранее мы говорили о том, когда и какими будут выходные дни сентября в Украине.

Выходные в октябре - когда и сколько отдыхаем

Главное события будущего месяца - День защитника Украины. Праздник ежегодно отмечают 14 октября, в этом году он выпадает на четверг. Соответственно, пятница 15 октября - выходной день, отрабатывать его нужно будет 23 числа.

Таким образом получается, что 14, 15, 16 и 17 октября - выходные дни для украинцев. Кроме того, традиционные субботы и воскресенья никто не отменял. На работу не нужно будет идти 2 и 3, 9 и 10, 24, 30 и 31 октября.

Праздники в октябре - что будем отмечать

1 октября - Международный день музыки, Международный день пожилых людей.

3 октября - День работника образования (День учителя), Создание всемирной федерации профсоюзов.

4 октября - Международный день врача (Первый понедельник октября), Всемирный День архитектора.

8 октября - День юриста Украины.

9 октября - День риэлтора, Всемирный день почты.

10 октября - День работников стандартизации и метрологии, День художника (второе воскресенье октября), День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы (второе воскресенье октября).

12 октября - День кадрового работника.

14 октября - День украинского казачества, День защитника Украины.

16 октября - Всемирный день анестезиолога, День работника целлюлозно-бумажной промышленности (третья суббота октября).

17 октября - День работника пищевой промышленности (третье воскресенье октября).

19 октября - Всеукраинский день борьбы прoтив заболевания раком молочной железы.

23 октября - День работника рекламы.

24 октября - День Организации Объединенных Наций.

25 октября - День маркетолога.

28 октября - День освобождения Украины oт фашистских захватчиков.

29 октября - День работников службы вневедомственной охраны.

31 октября - Международный день Черного моря, День автомобилиста (последнее воскресенье октября).

Православные праздники в октябре 2021 - важные даты для христиан

1 октября - День памяти преподобного Евмения, преподобной Ефросинии Суздальской, преподобного Илариона Оптинского.

2 октября - Постный день, мучеников Трофима, Савватия, Доримедонта.

4 октября - Отдаяние праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня.

5 октября - Пророка Ионы.

6 октября - Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

7 октября - Первомученицы равноапостольной Феклы, постный день.

8 октября - День памяти (преставление) преподобного Сергия, игумена Радонежского.

9 октября - День (преставление) Апостола и евангелиста Иоанна Богослова, постный день.

11 октября - Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Ближних пещерах почивающих.

14 октября - Покров Пресвятой Богородицы.

15 октября - память блаженного Андрея, Христа ради юродивого.

18 октября - память святителей Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Филарета, Иннокентия и Макария - всея Руси чудотворцев.

19 октября - память апостола Фомы.

23 октября - Преподобного Амвросия, собор Волынских святых, постный день.

26 октября - празднование чудотворной Иверской иконы Божией Матери (Вратарница, Привратница).

28 октября - Святителя Афанасия, Иконы Божией Матери "Спорительница Хлебов".

31 октября - память апостола от семидесяти и евангелиста Луки.

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Автор: Кристина Кащавцева