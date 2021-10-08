Кива ответил, что он не знает, кто на Донбассе – агрессор.

Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива попытался оправдаться, почему 7 октября приветствовал российского президента, главу страны-агрессора, Владимира Путина с днем рождения.

Об этом шла речь в разговоре Кивы с журналисткой Кристиной Бердинских.

Член ОПЗЖ заявил, что приветствовал прежде всего не президента, а "мужчину", которого он уважает за "позицию", – тот якобы отстаивает интересы своего народа.

"Я поздравил прежде всего мужчину, у которого есть позиция, который умело свою позицию отстаивает, и отстаивает он это в интересах своего народа и своего государства. Чему бы многим украинским политикам надо было бы поучиться, как надо управлять своей страной. Как надо выводить свою страну из кризиса и как можно заставить мир уважать свое государство", – ответил Кива.

На вопрос журналистки, помнит ли Кива об агрессии России при президентстве Путина на Донбассе и в Крыму, на что депутат ответил: "Крым Украина потеряла вследствие своего бездействия, провала и сдачи внутригосударственных интересов. Если мы будем постоянно искать вокруг виноватых, мы всегда будем в провале и в глубокой ж***".

"Крым Украина сдала ... да, он аннексирован. Но это проблема Украины", – добавил Кива.

Журналистка: Как вы можете приветствовать человека, который аннексировал Крым? Как так? Это – агрессор.

Кива: Я выражаю к мужчине уважение за его стойкость, действия, его результативность. Вот и все. Сегодня они у нас находятся в состоянии противников, завтра – это наши прямые стратегические партнеры. И я это искренне говорю.

Как только начнем процесс сближения, начнут меняться внутренняя экономическая ситуация в стране. В любом конфликте надо находить компромисс.

Же.: А вы считаете, что Путин должен понести ответственность за свои действия в отношении нашей страны?

Ко.: Ответственность перед кем, извиняюсь?

Же.: Перед мировым сообществом, перед Украиной? Например, быть осужденным в Гааге…

Ко.: За что? За то, что мы сдали свою территорию без единого выстрела? За то, что мы своей территорией рассчитались за государственный переворот?

Же.: За то, что у нас уже более 10 тысяч погибших.

Ко.: Так это к нам вопрос. Почему? Потому что мы ведем таким образом свою внешнюю политику, которая привела нас к такой ситуации.

Же.: А кто сбил самолет МН17?

Ко.: Я не знаю, еще никаких выводов нет. А все, что вы видите, это на сегодня предположения, удобные той, или иной стороне. Когда будет решение суда – будем об этом говорить. И кто сдал Крым – будем тоже о говорить. Кто разрушил существующие экономические отношения, которые привели к коллапсу экономики – тоже будем говорить! Кто подыгрывал существующему конфликту на Донбассе?! Только это все внутренние вопросы нашей страны и тех людей, которые находились во власти или сегодня находятся.

Же.: Так кто агрессор? Непонятно, кто агрессор?

Ко.: Кому непонятно?

Же.: Всем понятно, что Россия – агрессор по отношению к Украине.

Ко.: Это вам понятно. А я вам хочу сказать, что с такой идиотской политикой у нас весь мир скоро будет агрессор. А Венгрия – не агрессор, заключив прямой контракт с РФ? А ЕС? Скоро весь Европарламент будет играть на балалайке и по Европарламенту будут ходить медведи с цыганами. И это вы тоже скажете является преступлением против Украины?! Еще раз говорю – не ищите виновников.

7 октября Кива поздравил президента страны-агрессора Владимира Путина с днем рождения, назвав его "великим лидером дружественного к Украине народа". Скандальный член ОПЗЖ заявил, что Путин "вернул своей стране былое величие и уважение во всем мире".

"Мирный" Путин: что известно

Путин пришел к власти в 1999 году, с тех пор официально покидал кресло президента лишь раз – обменявшись должностями со своим другом Дмитрием Медведевым. В 2020 году правительство России разрешило аннулировать все президентские сроки, фактически предоставив ему возможность избираться главой РФ неограниченное количество раз.

За время каденции Путина Россия вторглась в Грузию в 2008 году, дестабилизировав регионы Южной Осетии и Абхазии.

Протесты в 2012 году из-за нарушений на выборах в парламент ознаменовались инициированными Кремлем ограничениями политической свободы, усилением традиционализма и консерватизма.

После смены власти в Украине в 2014 году Россия аннексировала Крым, побудила жителей Донбасса к сепаратизму и ввела своих военных на восток Украины, начав необъявленную войну.

В 2015 году Россия стала активным участником гражданской войны в Сирии на стороне Башара Асада, а с 2016 развернула широкомасштабную кампанию гибридной войны, направленной на подрыв западных демократий, в частности путем влияния на президентские выборы в США.

Введенные против России международные санкции вместе с падением цен на нефть усилили и без того сомнительные финансовые перспективы страны. Впрочем, экономические проблемы, коррупция и скандал со Скрипалями мало повлияли на имидж Владимира Путина, которого в очередной раз переизбрали в 2018-м.

Эксперты и правозащитные организации критикуют текущий российский режим за преследование и заключение политических оппонентов, ограничение свободы прессы, отсутствие свободных и честных выборов.

Автор: Яна Ставская