В компании сообщили, что доступ ко всем данным и контенту будет закрыт 31 декабря 2023 года, "и мы не сможем предоставить вам резервные копии".

Американский хостинг-провайдер GoDaddy - крупнейший в мире регистратор доменов - сообщил о прекращении сотрудничества с российскими клиентами. Это произойдет с 2024 года, информирует The Moscow Times. Так, в письмах компании, которые получают российские пользователи, провайдер предупреждает, что не будет обслуживать клиентов, находящихся на территории РФ.

"По нашим сведениям, вы или контакт, указанный в вашем аккаунте, можете находиться в Российской Федерации. Если наша информация верна, доступ к вашим учетным записям и и/или связанным услугам будет закрыт 31 декабря 2023 года", — говорится в письме.

В сообщении также отмечается, что клиентам из России необходимо до 31 декабря перенести свои сайты на другой регистратор.

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"Ваш доступ ко всем данным и хранящемуся у нас контенту будет закрыт 31 декабря 2023 года, и мы не сможем предоставить вам резервные копии", - отметили в GoDaddy.

Западные санкции против России - последние новости

На днях УНИАН сообщал, к какому результату привели санкции Запада. Хотя эмбарго ЕС оказалось эффективным, перекрыв большую часть поставок в блок, западные чиновники признали, что через 12 месяцев почти ничего из российской нефти, поступающей к новым покупателям, не продается по цене ниже 60 долларов за баррель.

Ранее США ввели санкции против российских киберпреступников. Это обвинение является частью более широких усилий США по противодействию российскому хакерству и вмешательству в выборы, после того как аналогичные обвинения были предъявлены сотрудникам российской разведки за их роль в президентских выборах в США в 2016 году.

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