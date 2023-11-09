Среди сайтов, которые попали под запрет – HD REZKA, KINOGO, Kinokrad, Filmix, Baskino и др.

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания запретил 16 пиратских киносайтов. Они попали в перечень сервисов государства-агрессора.

Согласно сообщению на официальном сайте Национального совета, соответствующее решение было принято на заседании 9 ноября. Речь идет о таких медиасервисах:

24ТВ (24TV)

Амедиатека (Amediateka)

Baskino

Filmix

HD REZKA

KINOGO

Kinokrad

Kinotochka

KinoZapas

Kion

Viju

ГидОнлайн

Лайм HD TV-бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV-besplatnoe onlain TV)

Смотрешка (Smotreshka)

Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino I TV onlain)

Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).

"По результатам мониторинга и изучения материалов регулятор пришел к выводу, что они соответствуют требованиям раздела ХІ Закона Украины "О медиа" и не могут транслироваться в Украине", – указано в сообщении.

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Основаниями для такого решения стали несоответствие структуры собственности этих субъектов и / или их полная или подавляющая направленность на территорию и аудиторию государства-агрессора. Так, для предоставления доступа к сервисам используется доменное имя из РФ; язык интерфейса используется по умолчанию государственный язык государства-агрессора – русский; правила пользования и политика аудиовизуальных медиасервисов по заказу базируются на национальном законодательстве государства-агрессора и тому подобное.

Нацсовет проинформирует определенные законом институты для принятия ими соответствующих решению мер реагирования. Отмечается, что по состоянию на сегодня в перечень сервисов государства-агрессора внесены уже 22 медиасервиса.

Запрет медиаресурсов, связанных с РФ: другие новости

Как сообщал УНИАН, 31 марта в Украине прекратили трансляцию телеканалы группы Viasat, поскольку Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания не включил их в перечень программ иностранных телерадиоорганизаций, которые разрешены для ретрансляции на территории Украины. В частности, это касалось каналов: Viasat Kino Action, Viasat Kino, Viasat Kino World, Viasat Kino Comedy, Viasat Kino Megahit, Viasat Explore, Viasat History, Viasat Nature и Epic Drama.

Перед тем в Нацсовете объясняли, что группа Viasat в структуре собственности имеет отношения с РФ, также имеет финансовые обязательства перед государством-агрессором. На сайте Нацсовета приведено немало данных, удостоверяющих связь группы с РФ. Группа работала в Украине в течение 14 лет. Абонентам были доступны более 130 украинских и мировых каналов.

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