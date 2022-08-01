Лишь 11% убеждены, что Украина и Россия должны быть независимыми, но дружественными государствами с открытыми границами без виз и таможен.

Абсолютное большинство украинцев – 79% – считают, что между Украиной и Россией должны быть закрыты границы с визами и таможнями.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Как отмечается, лишь 11% считают, что Украина и Россия должны быть независимыми, но дружественными государствами с открытыми границами без виз и таможен. Также лишь 1% респондентов выступают за объединение в одно государство.

"По сравнению с периодом перед полномасштабным вторжением (по состоянию на февраль 2022 года) с 44% до 79% выросла доля тех, кто считает, что между Украиной и Россией должны быть закрыты границы с визами и таможнями. Зато с 48% до 11% стало меньше тех, кто выступает за "дружеские" отношения между странами. Также с 5% до 1% снизилась доля тех, кто выступает за объединение в одно государство", - говорится в результатах опроса.

Во всех регионах подавляющее большинство (от 86% на западе до 70% на востоке) убеждены, что между Украиной и Россией должны быть закрыты границы с визами и таможнями. И во всех регионах по сравнению с февралем значительно выросла доля тех, кто выступает за закрытые границы. В частности, если на юге и востоке еще в феврале большинство выступали за "дружеские" отношения, то сейчас подавляющее большинство считает, что между Украиной и Россией должны быть визы и таможни.

Опрос проведен в течение 6-20 июля 2022 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (с случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием).

Всего опрошено 2000 респондентов из всех регионов Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса жили на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируемые властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, м. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за рубеж после 24 февраля.

Статистическая погрешность такой выборки не превышала 2,4%.

Как сообщал УНИАН, с 1 июля в Украине начал действовать визовый режим для россиян. Отныне россияне не могут без приглашения приехать в Украину, для въезда необходимы загранпаспорт и паспортные данные принимающей стороны, с собой они должны иметь не менее 52 тыс. грн.

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