Противоречиво воспринимается среди респондентов инициатива по изъятию из школьной программы произведений русской литературы.

Более 70% опрошенных украинцев поддерживают демонтаж памятников и более 65% - переименование улиц, связанных с Россией.

Такие данные опроса обнародовала социологическая группа "Рейтинг", проведенного 27 апреля.

В то же время по демонтажу памятников, связанных с историей Второй мировой войны, относительное большинство выступает против этого (40%), поддерживают данную инициативу - 19%, нейтрально относятся к ней - 36%.

По данным опроса, более 65% поддерживают переименование улиц в Украине, содержащих русские, или же советские названия, а 62% – за запрет на радио и телевидении музыкальной продукции из России.

В то же время противоречиво воспринимается инициатива по изъятию из школьной программы произведений русской литературы: поддерживают ее 35% респондентов, не поддерживают – 30%, нейтрально относятся – 31% участников опроса.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 1000 респондентов. Метод опроса-телефонные интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 3,1%.

Напомним, почти 90% украинцев поддерживают признание действий российских войск в Украине геноцидом украинского народа.

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