76% респондентов поддерживают запрет использования символов Z и V, что есть на российской военной технике.

Почти 90% украинцев поддерживают признание действий российских войск в Украине геноцидом украинского народа.

Таковы данные опроса, проведенного Соцгруппой "Рейтинг".

Также 76% опрошенных выступают за запрет использования символов Z и V, которым маркируется российская военная техника, а 74% - поддерживают запрет "георгиевской" ленты в Украине. За 5 последних лет поддержка инициативы о запрете этой ленты выросла с 45 до 74%.

Опрошенные украинцы описывают современный политический режим в России как диктатура (41%) и фашизм (37%), а еще 10% как нацизм.

92% респондентов считают себя по национальности украинцами, 5% – русскими, 3% – относят себя к другим этносам. "Интересно, что с 2008 по 2014 годы наблюдалось устойчивое национальное распределение: около 83% считали себя украинцами, около 15% – россиянами. После оккупации Крыма и части Донбасса в 2014 количество респондентов, которые идентифицировали себя как русские уменьшилась до 11%, а количество украинцев выросло – до 87-88%. При этом за последние восемь лет количество тех, кто считал себя россиянами, постепенно уменьшалось", отмечают социологи.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину существенно уменьшилось количество наших граждан, которые разговаривают исключительно на русском языке. По данным опроса, сейчас лишь 15% украинцев разговаривают исключительно на русском.

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