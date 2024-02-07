Оказалось, что ни ДРГ, ни выдача повесток здесь ни при чем.

На днях в Оболонском районном ТЦК и СП в Киеве сообщили, что районе "ищут ДРГ" и установили новые блокпосты. Впрочем, впоследствии оказалось, что это были тренировки. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко в комментарии для 24 Канала.

Сообщается, что главной задачей учений стало усовершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности. Кроме того, Попко сообщил, что такие тренировки будут проходить и в дальнейшем.

"Эти тренировки предусматривают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений. По условиям учений происходит отработка проверки транспорта, документов, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия", – пояснили в КМВА.

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Что этому предшествовало

Накануне, в Оболонском ТЦК появилось сообщение, что на территории района "проводят поисковые мероприятия". Отмечалось, якобы они ищут вражеские ДРГ - однако впоследствии это сообщение удалили. Также, на фото было видно, как водитель держит в руках документ, похожий повестку. Так что в Сети сразу сделали вывод, что причина в этом.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект о мобилизации.

По мнению председателя антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасии Радиной, три нормы законопроекта о мобилизации должны быть изменены. Речь идет о пунктах, связанных с демобилизацией, отсрочкой по уходу за лицами с инвалидностью и ответственностью за нерегистрацию электронного кабинета военнообязанного.

Раскритиковал новый законопроект и ветеран АТО Евгений Дикий. Он заявил, что в новом законопроекте не установлен достаточный уровень ответственности за уклонение от мобилизации.

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