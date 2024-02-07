По мнению ветерана АТО, в законопроекте не установлена достаточная ответственность за уклонение от мобилизации.

Новый законопроект о мобилизации решает только одну из двух ключевых проблем, заявил военный и политический аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий в эфире Радио Свобода.

"Без решения обеих проблем, мобилизационный процесс сильно не изменится. Какой выбор стоит сейчас перед рядовым человеком? Это либо надеть пиксель и пойти служить неизвестно на какой срок, либо уплатить 1700 гривень штрафа за уклонение от воинского учета", – заявил Дикий.

По мнению ветерана, одну из главных проблем законопроект о мобилизации частично решает. Речь идет об установлении предельного срока службы.

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"Это действительно прорывное, что вводится предельный срок службы даже во время войны. И сама цифра - 36 месяцев – это не просто компромисс, это минимальный срок, который мы можем себе позволить. Все разговоры о 18 или 24 месяцах – это абсолютный популизм. Ведь на смену надо найти 700 тысяч новых людей", - объясняет Дикий.

В то же время с этим, по его мнению, в этот пункт необходимо внести изменения: "Проблема в том, что авторы законопроекта не служили и не воевали. Ведь 36 месяцев службы в Ужгородском ТЦК или делопроизводителем строевой части – это для них то же самое, что 36 месяцев в Авдеевке. А в реальной жизни это разные виды службы. Так что эта норма, по моему мнению, должна быть дополнена боевым коэффициентом, где на "нуле" день будет считаться за два или за три. Эта норма действительно важна, но ее надо совершенствовать".

Дикий заявил, что в законопроекте отсутствуют "реальные" наказания за уклонение от мобилизации. Из-за чего, по его мнению, законпроект надо дополнять.

"Относительно установления ответственности за уклонение от мобилизации - ее просто нет. И все, что рассказывают о репрессивном характере этого законопроекта, страшные наказания. Там вообще нет никаких наказаний. Там есть лишь временные воспитательные ограничительные меры. В первой версии законопроекта были хотя бы штрафы, а здесь их даже нет", – пояснил Дикий.

Законопроект о мобилизации: последние новости

Как сообщал УНИАН, 7 февраля Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект о мобилизации.

В обновленном законопроекте прописано освобождение от военной службы людей, имеющих инвалидность любой группы. Кроме того, предложено снизить призывной возраст до 25 лет (сейчас составляет 27), отменить срочную службу и ввести электронный кабинет военнообязанного.

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