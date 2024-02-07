По словам председатель антикоррупционного комитета ВР Анастасии Радиной, эти пункты могут порождать избирательность или коррупцию.

Председатель антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина заявила, что три нормы законопроекта о мобилизации должны быть изменены.

На своей странице в Facebook она предлагает внести изменения в следующие нормы:

Демобилизация . Радина предлагает определить четкий срок и условия, при которых военные демобилизуются. По ее мнению, проблема в том, что в законопроекте не указаны четкие сроки удовлетворения рапорта военного о демобилизации. Это "может породить избирательный подход и в целом несправедливо".

. Радина предлагает определить четкий срок и условия, при которых военные демобилизуются. По ее мнению, проблема в том, что в законопроекте не указаны четкие сроки удовлетворения рапорта военного о демобилизации. Это "может породить избирательный подход и в целом несправедливо". Отсрочка от призыва по уходу за лицом с инвалидностью . Народная депутат предлагает зафиксировать принцип "одно лицо с инвалидностью I или II группы – отсрочка для одного опекуна". Контролировать это она предлагает программными средствами реестра военнообязанных, но не "кошмарить" лиц с инвалидностью требованием дополнительных справок о постоянном уходе.

. Народная депутат предлагает зафиксировать принцип "одно лицо с инвалидностью I или II группы – отсрочка для одного опекуна". Контролировать это она предлагает программными средствами реестра военнообязанных, но не "кошмарить" лиц с инвалидностью требованием дополнительных справок о постоянном уходе. Ответственность за нерегистрацию электронного кабинета военнообязанного , неявку в ТЦК по повестке и тому подобное. Радина заявила, что нужно сделать справедливый механизм выявления нарушителей, чтобы отойти от выборочного применения санкций к одним лицам и "не замечания" других.

Народная депутат также добавила, что заключение антикоррупционного комитета предоставили на проработку оборонному комитету.

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Законопроект о мобилизации - последние новости

7 февраля Верховная Рада проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект о мобилизации.

По мнению ветерана АТО Евгения Дикого, новый законопроект решает только одну из двух ключевых проблем. По его словам, надо внести изменения в пункт о наказании уклонистов от мобилизации.

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