При этом количество развернутых блокпостов на Оболони не уточняется.

В Оболонском районе Киева сотрудники территориального центра комплектования и соцподдержки вместе с полицией установили блокпосты.

Об этом говорится в сообщении Оболонского районного территориального центра комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП) в городе Киеве в Facebook.

В ТЦК сообщили, что в Оболонском районе Киева проводят поисковые мероприятия при участии представителей Сектора обороны №1 города Киева, Оболонского ТЦК и СП, 129 батальона территориальной обороны и представителей Оболонского управления полиции.

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В ТЦК уточнили, что целью этих мероприятий является выявление диверсионно-разведывательных групп врага, уточнили в военкомате.

Блокпосты в Киеве

В конце декабря 2023 года в Киеве уже устанавливали блокпосты в рамках учений. При этом в соцсетях киевляне писали о том, что получали повестки при проверке на блокпостах.

А 1 января комендант Киевской области подполковник Руслан Олейник предупредил об увеличении количества блокпостов в столичном регионе. Он объяснил, что это связано с выполнением задач безопасности. Массово выписывать повестки на них не планируют, хотя уклонистов тоже будут пытаться вылавливать.

4 января в разных районах Киева были установлены мобильные блокпосты. Однако это было сделано не для вручения повесток, а в рамках проведения военных учений.

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