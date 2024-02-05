В Оболонском районе Киева сотрудники территориального центра комплектования и соцподдержки вместе с полицией установили блокпосты.
Об этом говорится в сообщении Оболонского районного территориального центра комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП) в городе Киеве в Facebook.
В ТЦК сообщили, что в Оболонском районе Киева проводят поисковые мероприятия при участии представителей Сектора обороны №1 города Киева, Оболонского ТЦК и СП, 129 батальона территориальной обороны и представителей Оболонского управления полиции.
В ТЦК уточнили, что целью этих мероприятий является выявление диверсионно-разведывательных групп врага, уточнили в военкомате.
Блокпосты в Киеве
В конце декабря 2023 года в Киеве уже устанавливали блокпосты в рамках учений. При этом в соцсетях киевляне писали о том, что получали повестки при проверке на блокпостах.
А 1 января комендант Киевской области подполковник Руслан Олейник предупредил об увеличении количества блокпостов в столичном регионе. Он объяснил, что это связано с выполнением задач безопасности. Массово выписывать повестки на них не планируют, хотя уклонистов тоже будут пытаться вылавливать.
4 января в разных районах Киева были установлены мобильные блокпосты. Однако это было сделано не для вручения повесток, а в рамках проведения военных учений.