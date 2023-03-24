Также украинцы положительно относятся к распаду СССР, и считают его ответственным и сопричастным к развязыванию Второй мировой войны.

Большинство украинцев считают, что распад СССР положительно повлиял на историю украинского народа и соглашаются, что Украина была колонией российской империи.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 19 по 27 января.

Так, большинство украинцев (83%) считают положительной в истории украинского народа роль распада СССР. Нашлись 13% тех, кто считает это событие негативным, еще 3% не определились. 1% заявили, что не знают о таком событии.

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Роль Оранжевой революции 70% украинцев оценивают как положительную, 23% как отрицательную, 5% - не определились, и 1% не знают о таком событии. Революцию достоинства 83% оценили как позитивное для истории событие, 10% - как негативное, 1% - не определились, и 2% не знают о таком событии.

Преимущественно отрицательную роль, по оценкам большинства, имели (в хронологическом порядке):

принятие Валуевского циркуляра и Эмского указа (21% указали, что это событие имело отрицательную роль, 16% - положительную, 13% - не определились, и 50% не знают о таком событии),

создание СССР (73% - отрицательную, 19% - положительную, 7% - не определились, и 2% не знают о таком событии),

коллективизация (70% - отрицательную, 16% - положительную, 6% - не определились, и 8% не знают о таком событии),

Вторая мировая война (87% - отрицательную, 8% - положительную, 4% - не определились, и 1% не знают о таком событии),

Холокост (91% - отрицательную, 3% - положительную, 4% - не определились, и 2% не знают о таком событии),

ввод советских войск в Афганистан (92% - отрицательную, 4% - положительную, 3% - не определились, и 1% не знают о таком событии),

нынешняя российско-украинская война (81% - отрицательную, 12% - положительную, 6% - не определились).

Также 64% украинцев соглашаются с утверждением, что Украина была колонией Российской империи, 31% - не соглашаются, и 5% не определились с ответом на этот вопрос.

Кроме того, по мнению подавляющего большинства (62%), Украина должна отмечать День памяти и примирения 8 мая, 22% - День Победы над нацизмом 9 мая.

В то же время, по результатам опроса, большинство (62%) считают, что 8/9 мая необходимо чествовать всех, кто погиб или пострадал в войне, 41% - всех, кто в годы Второй мировой войны сознательно боролся за независимую Украину против любых врагов, и 32% - всех, кто боролся с нацизмом.

"Абсолютное большинство (85%) жителей Украины считают Советский Союз ответственным и сопричастным к развязыванию Второй мировой войны, в том числе 50% - целиком, 35% - частично, опосредованно сопричастным. Мнение о том, что Советский Союз был абсолютно непричастным к развязыванию Второй мировой войны, разделяют 7%", - добавляют социологи.

Как проводился опрос

Опрос проводился методом телефонного интервью среди 2 тыс. 004 взрослых жителей Украины по случайной выборке номеров мобильных телефонов, сгенерированных случайным образом (random digit dialing). Выборка исследования репрезентативна для взрослого населения Украины (в возрасте 18 лет и старше). Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2% для показателей, близких к 50%.

Другие соцопросы украинцев

Как сообщал УНИАН, результаты опроса Центра Разумкова, проведенного с 22 сентября по 1 октября 2022 года, свидетельствуют, что сейчас противниками восстановления СССР являются 87% украинцев - на 18% больше чем за год до этого.

В прошлом году, по данным опроса группы "Рейтинг", украинцы демонстрировали также самый низкий за всю историю показатель ностальгии по распаду СССР.

А по результатам опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива в декабре 2022 года, большинство украинцев (73%) положительно расценивает распад Союза Советских Социалистических Республик. Однако около 12% оценивают это историческое событие негативно, а еще 15% не определились со своим отношением.

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