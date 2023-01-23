Около 73% украинцев одобряют государственное решение об осуждении СССР как коммунистического тоталитарного режима.

Большинство украинцев во всех регионах – 73% – положительно расценивает распад Союза Советских Социалистических Республик. Однако около 12% оценивают это историческое событие негативно, а еще 15% не определились со своим отношением.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива в декабре 2022 года. Наибольшая доля тех, кто положительно оценивает распад СССР, на западе страны – 92%, в центре и на востоке – 71% и 65% соответственно, наименьшее – на юге страны – 48%.

На юге и востоке больше тех, кто негативно оценивает распад СССР – 23% и 20% соответственно, также на юге у значительного количества граждан нет однозначного мнения по этому вопросу (29%) Социологи отмечают, что еще в 2020 года "тосковали" по СССР около 32% респондентов, а положительно оценивали распад этого образования 49%. Негативная оценка распада СССР также преобладала в южном и восточном регионах. В то же время отмечается, что на юге и востоке Украины по состоянию на 2020 год были существенные возрастные различия.

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"Среди младших респондентов на юге и востоке было несколько больше положительных оценок распада СССР, а также много тех, у кого не было однозначного мнения. Среди старшего же поколения в южном и восточном регионах тоска по СССР была неописуемой. После начала полномасштабной войны ситуация изменилась. И хотя возрастная динамика сохранилась (в частности, на юге и востоке), в целом российские ракеты ослабили грусть по Советскому Союзу", - отмечают эксперты.

В вопросе по оценке распада СССР, а также и в почти всех последующих вопросах, наблюдается разница между группами респондентов с разным языком повседневного общения и разным материальным состоянием. Среди тех, кто в повседневной жизни говорит на русском, положительная оценка распада СССР также доминирует, но среди них – почти на 20% больше тех, кто скучает по СССР, чем среди украиноязычных респондентов. Та же тенденция наблюдается в отношении людей с более низким материальным статусом относительно более обеспеченных респондентов.

Также опрос выявил, что около 73% украинцев одобряют государственное решение об осуждении коммунистического СССР как тоталитарного режима, который осуществлял политику государственного террора. Такое мнение доминирует во всех регионах. Несогласных с этим утверждением – не более 14% (около 14% на юге и 12% на востоке Украины).

"Еще в 2020 году не было такого единодушия относительно этого мероприятия государственной политики национальной памяти. В апреле 2020 года около трети граждан одобряли это решение, еще треть – не одобряли, другая треть – были равнодушны к этому или не имели сложившегося отношения", - отмечают социологи.

Опрос в макрорегионах Украины проводился методом face-to-face с 13 по 21 декабря 2022 года. В нем приняли участие 2018 респондентов в возрасте от 18 лет, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Опрос в Украине

Ранее УНИАН уже сообщал, что украинцы сказали, кому из иностранных лидеров доверяют больше всего. По результатам опроса, граждане Украины верят президенту Польши Анджею Дуде.

Недавно также стало известно, что доверие украинцев к церкви падает, а вера ВСУ выросла почти до 100%. Также значительно улучшилось восприятие правительства и Верховной Рады. Кроме этого, один из недавних опросов показал, что большинство украинцев считает справедливым и обоснованным отключение света из-за террористических атак России по объектам критической инфраструктуры.

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