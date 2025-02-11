Единственный вариант увеличить количество населения - привлекать мигрантов.

Даже возвращение домой всех украинских беженцев уже не изменит тренд на депопуляцию Украины, единственный вариант увеличить численность населения - это открыть границы для иммигрантов. Об этом в интервью LB.ua рассказала директор Института демографии и проблем качества жизни Элла Либанова.

Она подчеркнула, что так называемая половозрастная пирамида населения в Украине превратилась в ромб.

"Потому что очень мало рождается в последние годы. Потенциал демографического роста полностью исчерпан, и если мы хотим увеличивать численность населения, возможность только одна - привлечение мигрантов из других стран", - отмечает Либанова.

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Однако демограф сомневается, что украинское общество готово принять большое количество иммигрантов с другой культурой и вероисповеданием. Она подчеркнула, что, за исключением Закарпатья и некоторых частей Одесской области, украинцы всегда жили в "монославянской" среде.

"Мы абсолютно не ксенофобная нация. Но мы и не настолько толерантны, как европейцы. Потому что этому надо учить. Я не могу сказать, что это плохо. Когда я смотрю на то, что происходит в Европе, иногда думаю, что лучше так, как у нас. Но есть, что есть. И я абсолютно убеждена в том, что мы не готовы сейчас жить рядом с большим количеством совершенно не похожих на нас мигрантов. Это проблема. Действительно проблема", - отмечает Элла Либанова.

Демографическая ситуация в Украине

Как писал УНИАН, по подсчетам демографов, всего на подконтрольных Украине территориях проживает около 29 миллионов человек. Плюс-минус один миллион, говорит демограф Александр Гладун.

По его словам, в оккупированном Крыму проживает еще около 2,4 миллиона человек. А вот на континентальной части оккупированных территорий демографическая картина значительно менее понятна. Демографы ставят рамку в 1,2-2,5 миллиона человек. Но там уже трудно понять, сколько осталось именно украинского населения, а сколько Россия навезла своих колонистов за годы войны.

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