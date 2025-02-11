Либанова отметила, что украинцы за границей адаптировались к жизни в других странах.

С каждым месяцем все больше украинцев будут оставаться за границей. Процент людей, которые вернутся домой, зависит от того, когда закончится горячая фаза войны.

Об этом заявила директор Института демографии и проблем качества жизни Элла Либанова в интервью LB.ua.

"Причем здесь "когда", честно говоря, возможно, даже важнее, чем "как". Еще раз скажу: "как" - это не значит, что мы можем проиграть. "Как" - это значит, что мы побеждаем, но условия подписания мирного договора могут быть разными, это компромисс и чем-то придется жертвовать. Вопрос в том - чем", - сказала она.

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Демограф отметила, что с каждым месяцем горячей фазы войны украинцы остаются за границей, так как адаптировались к жизни в другой стране.

Польские аналитики говорили о том, что более 80% украинских женщин в этой стране трудоустроены. Либанова подчеркнула, что эти данные могут совпадать с реальным показателем.

"Процент безработицы среди украинок в Польше - 18%, в Украине - 17%, и это угрожающий для нас показатель", - добавила она.

Директор Института демографии и проблем качества жизни напомнила, что с каждым месяцем бомбардировок Украины продолжает разрушаться инфраструктура и жилье, а также теряются рабочие места. По ее словам, именно поэтому люди не хотят возвращаться обратно.

"Так или иначе, но то, что эти люди уехали из Украины и остались живыми - это очень хорошо. Меня в этом смысле не поддерживают многие наши специалисты, но высшей ценности, чем человеческая жизнь, я не знаю. Эти люди остались живы. Их дети остались живы. Слава богу. Даже если мы их не сможем вернуть всех, а мы точно всех не сможем вернуть... Раньше я мечтала о 60%, потом о 50%, сейчас, дай бог, чтобы треть вернулась. Ситуация неприятная, очень неприятная, но она такая", - резюмировала Либанова.

Украинцы за границей - важные новости

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал депортации иностранцев из страны и упомянул украинцев. Он убежден, что его страна находится в особом положении, если сравнивать с остальной Европой.

Кроме того, в Чехии продлили защиту для некоторых украинских беженцев. Украинцы смогут получить специальное разрешение на долгосрочное проживание в стране.

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