Разрешение на постоянное проживание получат только те беженцы, которые хорошо зарабатывают и могут обеспечить себя самостоятельно.

Украинские беженцы, которые хотят остаться в Чехии, в этом году могут изменить свой официальный статус с временной защиты на специальное разрешение на долгосрочное проживание. Об этом сообщает Schengen News.

Однако, похоже, что воспользоваться такой возможностью смогут только достаточно обеспеченные беженцы. Ведь для получения разрешения на постоянное проживание в Чехии иностранец должен иметь годовой доход 440 000 крон брутто (18 480 евро) или больше. То есть минимум, тысячи евро в месяц.

Также иностранец должен соответствовать двум другим ключевым критериям - проживать в Чехии не менее двух лет и не получать финансовую помощь по крайней мере полгода.

Видео дня

Специальное разрешение на долгосрочное проживание в Чешской Республике задумано как способ мотивировать украинцев к дальнейшей интеграции в чешское общество. Особенно тех беженцев, которые уже являются самодостаточными и достаточно адаптированными для того, чтобы не нуждаться в защитном статусе.

По данным Министерства внутренних дел Чехии, после начала полномасштабного российского вторжения временную защиту в этой стране получили в целом 396 700 беженцев, в том числе 96,7 тыс. детей и 17,6 тыс. лиц старше 65 лет.

Украинские беженцы в Европе: последние новости

Как писал УНИАН, украинцев в Польше хотят ограничить в бесплатной медицине. Бесплатное медицинское обслуживание хотят оставить только для тех беженцев, которые платят страховые взносы.

Также мы рассказывали, что после окончания полномасштабной войны в Украину может вернуться примерно треть беженцев. Такую оценку дал министр национального единства Украины Алексей Чернышов.

Вас также могут заинтересовать новости: