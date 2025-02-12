Бесплатное медицинское обслуживание хотят оставить только для тех беженцев, которые платят страховые взносы.

Украинских беженцев в Польше, которые не работают и не платят медицинскую страховку, могут лишить бесплатной медицинской помощи. Соответствующий законопроект уже поступил в Сейм, пишет Visit Ukraine.

Издание пояснило, что с начала полномасштабной войны в Украине появился закон, позволяющий гражданам Украины, которые легально находятся в Польше, получать бесплатно медицинские услуги. Новая же инициатива предлагает изменить этот подход.

Законопроект от партии "Конфедерация" предусматривает, что бесплатное медицинское обслуживание для украинских беженцев будет предоставляться только при условии, что они платят взносы на медицинское страхование в стране.

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Авторы законопроекта заявили, что хотят уравнять права граждан Украины с правами граждан Польши и других иностранцев, которые там проживают и обязаны платить взносы на медицинское страхование, чтобы иметь доступ к медицинскому обслуживанию.

Однако, отмечается, те, кто работает и платит взносы, смогут продолжать получать медицинские услуги бесплатно.

Сейчас ожидают рассмотрения законопроекта в Сейме. Если изменения будут приняты, они вступят в силу через 30 дней после принятия постановления.

Украинские беженцы: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, в Польше хотят ограничить помощь на детей для иммигрантов и беженцев по программе 800+. На выплаты для детей смогут претендовать только те иностранцы, которые трудоустроены в Польше. Такое предложение подал мэр Варшавы Рафал Тшасковский, который баллотируется в президенты Польши от правящей партии "Гражданская платформа".

В Чехии продлили защиту для некоторых украинских беженцев. Беженцы из Украины, которые проживают в стране более двух лет, смогут получить специальное разрешение на долгосрочное проживание в стране. Это касается только экономически самостоятельных людей, которые обеспечены жильем и не пользуются системой льгот для беженцев. Также их дети должны посещать чешские школы.

Также стало известно, что среди молодежи Польши ухудшилось отношение к украинским беженцам. Только 16% опрошенной молодежи имеют положительное отношение, тогда как 37% - отрицательное, свидетельствуют результаты исследования социологической лаборатории ARC Rynek i Opinia по заказу Центра Мерошевского.

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