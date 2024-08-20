Судебный процесс над главой Антимонопольного комитета Павлом Кириленко должен был бы стать принципиальным и показательным, ведь его действия - это фактическое мародерство. Но вместо этого ему до сих пор не избрали меру пресечения - Высший антикоррупционный суд снова перенес рассмотрение дела. Об этом написал в Facebook политолог Евгений Магда.

Он написал, что одна из причин стремительного наступления войск РФ на Покровск - отсутствие фортификаций. Он назвал это сферой ответственности Павла Кириленко, который в течение 3 лет (2020-2023 годы) возглавлял Донецкую областную военно-гражданскую администрацию.

"Возведение фортификаций второй и третьей линии - сфера ответственности местной власти и правительства, не военных. Тем более в регионе, где боевые действия продолжались с 2014 года. Однако вместо практической работы Павел Кириленко успешно обложился ценным имуществом: 21 объект недвижимости и 1 автомобиль класса люкс", - написал Магда.

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Он также напомнил, что брат чиновника Евгений Кириленко - офицер спецслужб так называемой "ДНР", о чем было известно еще до широкомасштабного вторжения России: "Реалии современной Украины: один брат воюет против Украины, другой - разворовывает Украину, подрывая ее обороноспособность".

По мнению политолога, судебный процесс над Кириленко должен был бы стать принципиальным и показательным, ведь его действия - это фактическое мародерство. Однако судья ВАКС слишком занят и рассматривает другое дело, поэтому меру пресечения Кириленко до сих пор не избрали.

"Кого-то удивит, если Кириленко "неожиданно" окажется за границей? Или исчезнет из поля зрения правоохранителей? К сожалению, сейчас в Украине удивляет разве что справедливость", - говорится в заметке.

Напомним, ВАКС перенес заседание по избранию меры пресечения для Павла Кириленко на 27 августа.

По данным НАБУ, в 2020-2023, занимая должность руководителя Донецкой ОГА, подозреваемый приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав имущество на родственников своей жены.

Речь идет о семи квартирах в Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м, доме под Киевом площадью более 220 кв. м, двух гаражных боксах, шести паркоместах, трех нежилых помещениях общей площадью более 190 кв. м и автомобиле ВМԜ Х3.

В то же время разница между стоимостью указанного имущества и имеющимися средствами чиновника и его жены составила 56,2 млн грн.

По данным НАБУ, Крыленко не указал приобретенное имущество в декларациях за 2020, 2021, 2022 и 2023 годы.