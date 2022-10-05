В комментарии к фото Либеровы рассказали, что общались с освобожденным из плена героем, и анонсировали интервью.

Украинские фотографы-документалисты Константин и Влада Либеровы поделились новыми фото пресс-офицера полка "Азов" Дмитрия Казацкого с позывным "Орест", который стал известен всему миру благодаря своим фотографиям из "Азовстали" в блокадном Мариуполе. В сентябре его вместе с еще 200 украинцами вернули из российского плена.

Снимки "азовца" фотографы обнародовали в Instagram.

Дмитрий рассказал им, что не хотел выглядеть как жертва, поэтому сразу после плена привел себя в порядок.

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"В первый день дома я пошел в барбершоп, подстригся и побрился. Я никогда не хотел выглядеть жертвой", – цитируют они слова "Ореста".

"Если вы спросите нас сегодня, кто сделал главное фото этой войны, нашим ответом будет - он, Орест. Но он этого вроде бы не осознает. Более того, именно Орест, не зная того, стал человеком, который не дал нам с властью бросить документировать войну", - отметили фотографы.

В комментарии к фото Либеровы рассказали, что общались с освобожденным из плена героем, и анонсировали интервью.

"Мы много общались вчера, и о Мариуполе, и о плене, и об обычной жизни. Вы услышите эти истории из будущих интервью. А сегодня можете просто посмотреть Оресту в глаза. Они многое видели", - написали Либеровы.

Дмитрий "Орест" Казацкий: что известно о герое

Как писал УНИАН, Дмитрий Козацкий с позывным "Орест" - автор кадров раненых украинских воинов в полевом госпитале на заводе "Азовсталь", которые облетели весь мир. Он более 80 дней держал оборону вместе с другими побратимами на "Азовстали" в Мариуполе, находясь там в нечеловеческих условиях с минимальным запасом пищи и питаясь один раз в день.

Накануне попадания в плен российских оккупантов украинский защитник выложил в Twitter серию фотографии защитников "Азовстали". Он призвал к их распространению.

"Пока я буду в плену, оставлю вам фото в наилучшем качестве, отправляйте их на все журналистские премии и фотоконкурсы, если что-то выиграю, после выхода будет очень приятно. Спасибо всем за поддержку. До встречи", – написал Казацкий 20 мая.

В начале июня защитника Мариуполя наградили специальной польской премией Grand Press Photo 2022. А его фильм "Последний день на Азовстали" получил премию фестиваля документального кино Kharkiv MeetDocs.

После попадания в плен Казацкий несколько раз выходил на связь. Впервые он вышел на связь с мамой в конце мая. Затем в начале августа он звонил родным в присутствии "следователя". В коротком разговоре он рассказал, что находится в Донецке, жив и здоров.

Обмен пленными: что известно

Как сообщал УНИАН, Украина вернула из вражеского плена 215 защитников. Обменять удалось 124 офицера и пятерых наиболее известных командиров - Героя Украины Дениса Прокопенко из "Азова", Сергея Волынского из 36-й бригады морской пехоты и других.

Украина обменяла 200 наших героев на Виктора Медведчука, который уже дал все возможные показания следствию. А 5 командиров - на 55 пленных оккупантов.

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