По ее словам, наши защитники пережили голод, физические и моральные издевательства.

Украине удалось обменять 215 украинских защитников, из них - 108 бойцов полка "Азов". Среди освобожденных - Дмитрий "Орест" Козацкий - автор легендарных фото из Азовстали, который вместе с другими четыре месяца находился в плену России.

В эфире "Сніданку з 1+1" мама Дмитрия Козацкого - Ирина Юрченко рассказала, в каком состоянии сейчас находится сын и поделилась впечатлениями об их первой встрече после плена.

Женщина говорит, что последние дни пребывает в невероятно приподнятом настроении.

"Я хочу сказать, что мы очень счастливы, но еще борьба и освобождение Украины продолжается. Мы обняли Диму, это была такая встреча! Я очень боялась, что он изменится, что его события сломают, но нет! Наши люди и наши воины – несокрушимы. Он похудел до 55 килограммов, во время встречи почти час не разговаривал, ведь эти четыре месяца плена им не разрешали общаться. Я переживаю невероятный шквал эмоций и хочу, чтобы их почувствовала каждая мама, каждая семья нашей страны. Чтобы мы дождались всех из плена, с войны живыми и целыми. И чтобы мы победили", - прокомментировала мама "Ореста".

Относительно подробностей жизни сына в плену, Ирина рассказала, что они с Дмитрием почти не говорили об этих моментах, однако некоторыми воспоминаниями он таки поделился. По ее словам, наши защитники пережили голод, физические и моральные издевательства.

"Ему давали кусочек хлеба, а он его делил на три части, чтобы поесть в течение дня. Это просто ужас 21 века. Он рассказал, что им 10 дней не давали пить воды. И говорит, что отныне ценит каждый кусок хлеба и еду вообще. За время плена он прочитал Библию и сказал мне: "Мама, теперь я знаю, чему ты нас учила. Я тихонько читал "Отче наш", молился и разговаривал с Богом", - откровенно рассказала Ирина.

Наши защитники уже в Украине, однако сейчас находятся на реабилитации. Как говорит мама Ореста, им надо влиться в обычную жизнь, ведь они из нее выбились на 7 месяцев. Впереди их ждет работа с врачами и психологами, а родные надеются, что смогут периодически с ними встречаться.

Ирина подчеркнула, что сын мечтает снова вернуться к фотоделу, говорит, что нужно дальше жить и работать.

Дмитрий "Орест" Козацкий: что известно о герое

Как писал УНИАН, Дмитрий Козацкий с позывным "Орест" - автор кадров раненых украинских воинов в полевом госпитале на заводе "Азовсталь", которые облетели весь мир. Он более 80 дней держал оборону вместе с другими побратимами на "Азовстали" в Мариуполе, находясь там в нечеловеческих условиях с минимальным запасом пищи и питаясь один раз в день.

Накануне попадания в плен российских оккупантов украинский защитник выложил в Twitter серию фотографии защитников "Азовстали". Он призвал к их распространению.

"Пока я буду в плену, оставлю вам фото в наилучшем качестве, отправляйте их на все журналистские премии и фотоконкурсы, если что-то выиграю, после выхода будет очень приятно. Спасибо всем за поддержку. До встречи", – написал Козацкий 20 мая.

В начале июня защитника Мариуполя наградили специальной польской премией Grand Press Photo 2022.

После попадания в плен Козацкий несколько раз выходил на связь. Впервые он вышел на связь с мамой в конце мая. Затем в начале августа он звонил родным в присутствии "следователя". В коротком разговоре он рассказал, что находится в Донецке, жив и здоров.

Обмен пленными: что известно

Как сообщал УНИАН, Украина вернула из вражеского плена 215 защитников. Обменять удалось 124 офицера и пятерых наиболее известных командиров - Героя Украины Дениса Прокопенко из "Азова", Сергея Волынского из 36-й бригады морской пехоты и других.

Украина обменяла 200 наших героев на Виктора Медведчука, который уже дал все возможные показания следствию. А 5 командиров - на 55 пленных оккупантов.

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