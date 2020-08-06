В порту Николаева хранили аммиачную селитру, которую уже вывезли - администрация

Партию селитры хранили на территории порта с сентября 2018 году до начала 2019 года.

На территории Николаевского морского порта хранилась аммиачная селитра, которая была завезена в сентябре 2018 года, а вывезена - в начале 2019 года.

Об этом сообщает администрация Николаевского морского порта.

«После трагического взрыва в Бейруте в средствах массовой информации появилось предположение, что на территории Николаевского морского порта хранится аммиачная селитра, которая была завезена в 2018 году. Администрация Николаевского морского порта официально опровергает эту информацию, потому что она не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

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Однако в АМПУ отметили, что в сентябре 2018 судно «ТУЗЛА» прибыло в Николаевский морской порт с грузом селитры аммиачной в биг-бегах весом по 500 кг. Выгрузка судна осуществлялась на причале № 12 в период с 19 по 21 сентября 2018 года силами частной стивидорной компании. В соответствии с генеральным актом, всего с судна было выгружено 6422 биг-бега селитры аммиачной общим весом брутто 3217,422 тонны.

«Вывоз вышеупомянутой грузовой партии селитры аммиачной с территории Николаевского морского порта был завершен в начале 2019 года. В настоящее время остатки груза селитры аммиачной, которая была выгружена с т/х «ТУЗЛА», в порту отсутствуют», - заверили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, вечером 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. Более 100 человек погибли и несколько тысяч получили ранения.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что причиной взрыва в Бейруте стало ненадлежащее хранение селитры, которая могла лежать на складе около 6 лет.

Сила взрыва в столице Ливана была эквивалентна силе землетрясения магнитудой 3,5. Его почувствовали, в частности на Кипре (более 200 км от Бейрута). Власти Ливана объявила столицу зоной бедствия.

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