Взрыв в Бейруте: в городе объявили чрезвычайное положение, количество жертв возросло

На время действия чрезвычайного положения контролировать безопасность в Бейруте будет армия.

Правительство Ливана объявило о двухнедельном чрезвычайном положении в столице страны Бейруте, где прогремел мощный взрыв в порту.

Об этом пишет издание Al-Jazeera.

На время действия чрезвычайного положения контролировать безопасность в городе будет армия, само положение могут продлить на больший срок, рассказала журналистам Министр информации Манал Абдель Самад.

Также местные власти обновили информацию о количестве жертв катастрофы - 135 погибших и около 5000 пострадавших. Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенных домов, поэтому количество жертв будет увеличиваться.

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Как сообщал УНИАН, вечером 4 августа в порту столицы Ливана Бейрут произошел мощный взрыв. Сообщалось о как минимум 78 погибших и почти 4 тысячах раненых. Власти Ливана объявили столицу зоной бедствия.

Бригадный генерал Аббас Ибрагим заявил, что в ангаре в районе взрыва хранились конфискованные взрывоопасные материалы, их якобы готовили к уничтожению.

Ливанская телевизионная станция MTV в свою очередь сообщила, что на складе было 2 тыс. 750 тонн аммиачной селитры (нитрат аммония), которая используется как компонент взрывчатых веществ, обладает высокой летучестью, особенно при нагревании, и должна храниться в особых условиях.

Позже премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение селитры, которая могла лежать на складе около 6 лет.

Сила взрыва была эквивалентна силе землетрясения магнитудой 3,5. Взрыв почувствовали, в частности, на Кипре (более 200 км от столицы Ливана).

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