Президент отметил, что был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал задержание боксера Александра Усика в аэропорту в Кракове (Польша).

"Поговорил по телефону с Александром Усиком, когда он был задержан. Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону", – заявил он.

Глава государства отметил, что поручил министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге и министру внутренних дел Украины Игорю Клименко "немедленно разобраться во всех деталях инцидента в аэропорту Кракова".

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"Только что мне сообщили, что все уже хорошо, нашего чемпиона отпустили и больше его никто не задерживает", – добавил Зеленский.

Усика задержали в аэропорту Кракова

17 сентября украинский спортсмен и политик Жан Беленюк сообщил, что боксера Александра Усика задержали в аэропорту Кракова. Подробностей задержания он не раскрыл.

Позже жена боксера Екатерина Усик заявила, что все хорошо, и спортсмен потом все объяснит. По ее словам, не произошло "ничего криминального".

Впоследствии Жан Беленюк сообщил, что Александра Усика должны отпустить.

На задержание боксера также отреагировали в МИД Украины. Как сообщили в дипучреждении, Генконсул Украины в Кракове выехал в аэропорт для выяснения всех обстоятельств.

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